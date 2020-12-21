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صناعة السينما: لن نسمح بتحويل السينمات وسيلة عرض درجة ثانية كبديل المنصات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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عادل نصار
أكد المنتج هشام عبد الخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، أن الغرفة لن تسمح بأن تكون دور عرض السينما وسيلة درجة ثانية لعرض الأفلام والأعمال الفنية خاصة مع انتشار الأعمال الفنية على المنصات، قائلة: "لن نرضى أن قاعات السينما تبقى وسيلة عرض درجة ثانية والمنصات ليست بديل عن السينما".

وأوضح المنتج هشام عبد الخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المنتجين الذين يمتلكون أفلام كبرى تراجعوا عن عرض افلام بسبب الأوضاع التي تتعرض لها السينما من الاغلاق الى تشغيل بنسب ضعيفة.

وأقر المنتج هشام عبد الخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، بأن المنتجين يحجمون عن الدفع بالأفلام الكبرى بسبب اضطراب حركة السينما لظروف كورونا مما أدى إلى تعطل الحركة  ودائرة الفيلم أصبحت متعطلة مما أثر على الصناعة السينمائية ككل.

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