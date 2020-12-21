رومانيا تغزو سوق السيارات بموديل هاتشباك جديد



وتتميز وتتميز السيارة بتصميم خارجي ، وهي من فئة الهاتشباك ، وبتصميم جديد كليا ، كما أن الهيكل يبدو مستوحى من الطراز الشبابي الشهير غولف من المجموعة الألمانية العريقة فولكس فاجن.



أما من الداخل فأن قمرة القيادة بها العديد من المميزات حيث زودت بواجهة قيادة متطورة مع شاشة مالتيميديا تعتمد على تكنولوجيا التحكم باللمس،و يمكنها الاتصال بأنظمة الهواتف الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، كما يمكن استخدامها في خاصية تحديد الوجهات عبر الأقمار الصناعية.



وتستمد السيارة قوتها بمحرك اقتصادي من الدرجة الأولى، بسعة تصل إلى 1.0 لتر لتستطيع السيارة توليد قوة تصل إلى 65 حصان.



أما من ناحية السلامة والامان زود طراز داسيا سانديرو في بعض الفئات بـ6 وسائد هوائية لحماية الركاب من الحوادث .



ولم تكشف الشركة الرومانية حتى الآن عن أسعار طراز داسيا سانديرو في آسيا وبعض الدول، واكتفت بإعلان سعر السيارة في أسواق السيارات الأوروبية، والتي ستبدأ من حوالي 8690 ألف يورو.



