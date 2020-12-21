بإجمالي 5013 طلبا.. تحصيل 11 مليون جنيه للتصالح في مخلفات البناء بشمال سيناء حتى الآن

، بمحافظة

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طلبا للتصالح في المخالفات حتى الآن،بلغ قيمتها نحو 10 ملايين و957 ألف جنيه.ويتبقي 10 أيام فقط لانتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.



وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 5013 طلبا، من بينها 3950 طلب بمجلس مدينة العريش، بإجمالى مبالغ مسددة عنها كمقدمات للجدية نحو 10 ملايين و957 ألف جنيه.



وقال العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إن اللجان المشكلة لاستلام طلبات التصالح مستمرة فى تلقى الطلبات من المواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجارى طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25% من القيمة الإجمالية، مشيرا إلى أن المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة قد وجه باستمرار عمل اللجان طوال اليوم وبعد مواعيد العمل وفى العطلات الرسمية لاستقبال المواطنين حرصا على مصلحتهم وتيسيرا لهم، على أن يتم استكمال وإنهاء باقى الإجراءات لاحقا.



وأكد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش فى تصريح اليوم ، أن العمل مستمر فى تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى وفقا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالتيسير على المواطنين ..



من جانبه .. أشار علاء الشريف مدير ادارة العلاقات العامة بمركز ومدينة العريش والمتحدث الرسمي لمجلس مدينة العريش الى أنه يتم تقديم الطلبات فى مقر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش،حيث تم توفير موظفين مختصين لاستلام الطلبات من المواطنين لاثبات جدية أصحابها فى التصالح فى المخالفات تمهيدا لاستكمال باقى الاجراءات والاستفادة من المميزات والتيسيرات التي أقرتها الدولة والمحافظة بهذا الشأن.



وطالب الشريف المواطنين بسرعة التقدم خلال الأيام المتبقية من هذا الشهر والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة والمحافظة بهذا الخصوص.



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_ وطالب الشريف المواطنين بسرعة التقدم خلال الأيام المتبقية من هذا الشهر والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة والمحافظة بهذا الخصوص.اقرأ أيضا: