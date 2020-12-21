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رياضة

الشرطة وبتروسبورت يستضيفان وديتي منتخب النسائية ولبنان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
منتخب النسائية
منتخب النسائية
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يسرى غازى
أعلن اتحاد الكرة المصري عن ملعب مباراتي منتخب مصر للكرة النسائية دون الـ20 عاما مع منتخب لبنان في أولي اللقاءات الودية الدولية لمنتخبنا الوطني ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم .

وتم تحديد استاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية لإقامة المباراة الأولي في الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر  فيما تقام المباراة الثانية علي استاد بتروسبورت يوم السبت الموافق 26 ديسمبر في الساعة الثانية ظهرا .

ويصل المنتخب اللبناني لمطار القاهرة غدا الاثنين في الساعة الثامنة مساءا في بعثة قوامها 32 فردا 25 لاعبة و7 من الجهاز الفني ويقود البعثة جورج  سولاج رئيس البعثة وحجوب ديمرجان المدير الفني .

جدير بالذكر أن منتخب لبنان حقق الفوز ببطولة غرب آسيا التي أقيمت بالبحرين في يناير 2020  حيث فاز علي منتخب البحرين 0/3 وفاز علي منتخب فلسطين 2/4 وفاز علي منتخب العراق 0/4.
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