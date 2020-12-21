ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول إلى 10 قتلى و52 مصابا

أعلن أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف موكب أحد النواب الأفغان في كابول إلى 10 قتلى و52 مصابا.





وقال صالح - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم /الإثنين/ - إن ستة من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفى عقب الانفجار الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة واستهدف موكب حاجي خان محمد وردك عضو البرلمان الذي نجا من الهجوم.



