قناة السويس تخفض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة

قررت هيئة قناة السويس ، منح ناقلات البترول الخام العملاقة، ذات حمولة ساكنة أكبر 250 ألف طن، والمحملة لعبور مجراها الملاحي، تخفيضا لرسوم العبور، اعـتبـارا من الأول من ديسمبر 2020 وحتى 31 مايو 2021.





وكشف المهندس عصام مصطفي ضبش، عضو مجلس الإدارة و مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، عن تفاصيل القرار الجديد، وهو منح ناقلات البترول الخام العملاقة ( ذات حمولة ساكنة أكبر من 250 ألف طن ) المحملة من "موانئ شمال غرب أوروبا حتي ميناء جبل طارق" والمتجهة إلي "موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بداية من ميناء بورت كلانج وما شرقه" تخفيضًا وقدره 48% من رسوم العبور العادية.





واشار مدير ادارة التحركات بقناة السويس، الي السماح للناقلات سالفة الذكر بالتوقف بأي موانئ بينية من أجل تفريغ جزء من شحنتها قبل عبورها القناة محملة، والتوقف بأي موانئ بينية بعد عبورها القناة محملة من أجل استكمال شحنتها.





وحصل صدي البلد علي شروط تطبيق المنشور، وهي ان تتقدم الشركة المشغلة التي ترغب في الاستفادة من التخفيض بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل إبحار الناقلة من ميناء القيام محددا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار منه وميناء الوصول والموانئ البينية والغرض من زيارتها والميعاد المتوقع لوصــــول السفينة للقناة وحالة السفينة عند العبور (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة، وان يتم سداد رسوم عبور السفينة كاملة عند العبورعلى ان يتم تسوية التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور، على أن ترسل جميع مستندات التخفيض الخاصة بالرحلة محل التخفيض دفعة واحدة.





واوضح قرار هيئة قناة السويس بمنح ناقلات البترول تخفيض العبور، المستندات المطلوبة لتسوية قيمة التخفيض، وهي "شهادة قيام " من أخر ميناء قيام موضحا بها تاريخ القيام وكمية ونوع الشحنة عند الإبحار معتمده من سلطة الميناء أو السلطات المختصة، و"شهادة وصول" من أول ميناء وصول موضحا بها تاريخ الوصول وكمية ونوع الشحنة عند الوصول معتمده من سلطة الميناء أو السلطات المختصة، و شهادات "توقف" من جميع الموانئ البينية التي قامت الناقلة بزيارتها سواء لأغراض تجارية أو غير تجارية موضحا بها تاريخ الوصول إليها وتاريخ المغادرة منها والغرض من زيارتها.





واشترطت انه وفي حالة أن يكون الغرض تجاري ( تفريغ أو شحن ) يتم توضيح نوعية وكمية الشحنة عند الوصول والمغادرة وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات معتمدة من سلطة الميناء أو السلطات المختصة، مطالبة المشغلين برد قيمة التخفيض موضحا بها رقم المنشور، بيانات السفينة، ميناء القيام وتاريخ الإبحار منه، ميناء الوصول وتاريخ الوصول إليه، تاريخ عبور قناة السويس،وموانئ التوقف البينية لأغراض تجارية وتاريخ الوصول إليها وتاريخ المغادرة منها ونسبة التخفيض المطلوب ردها، اسم توكيل عبور السفينة لقناة السويس الواجب رد قيمة التخفيض إليه.

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