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تعليم

بعد التشكيك في الامتحانات الإلكترونية .. وزير التعليم : السيستم اشتغل بكفاءة 99% مع طلاب أولى ثانوي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن سعادته البالغة من انتظام سير الامتحانات التدريبية للصف الاول الثانوي إلكترونيا على التابلت بدون أي عوائق.

حيث قال وزير التربية والتعليم ، إن طلاب الصف الاول الثانوي أبلوا بلاءا حسنا رغم في التعامل مع السيستم الخاص بمنصة الامتحان ، ورأيهم في الاسئلة كان ايجابيا جدا ، مما طمأنهم بخصوص الامتحانات الالكترونية التي يخوضونها لأول مرة هذا العام.


وردا على الاصوات التي كانت تعلن تخوفها الدائم من "سقوط السيستم وضياع مستقبل الطلاب في الامتحانات الالكترونية" ، قال وزير التربية والتعليم: السيستم اشتغل مع طلاب اولى ثانوي في الامتحانات التدريبية بكفاءة تقترب من 99%

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاحصائيات الختامية لامتحانات اولى ثانوي التدريبية ، التي كانت قد بدأت الثلاثاء ١٥ ديسمبر و انتهت امس الاحد ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠

حيث قال وزير التربية والتعليم :   أن نسبة الحضور العامة في الامتحان التدريبي للصف الاول الثانوي من ١٥-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بلغت  ٩٦٪ 

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة لنسبة حضور الطلاب على منصة الامتحان في اخر ايام الامتحانات التدريبية امس ، فقد بلغت ٩٤٪؜

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالارقام ، اعداد الطلاب الذين دخلوا على منصة امتحانات اولى ثانوي التدريبية في كل مادة ، منذ انطلاق الامتحانات في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى انتهاءها امس الاحد ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠
اللغة العربية  = ٦٣٧،٨٤٨ طالبا وطالبة.

أحياء باللغة العربية = ٥٧٥،٢٠٦ طلاب 

أحياء باللغة الإنجليزية = ٥٨،٦٤٠ طالبا وطالبة.

أحياء باللغة الفرنسية بلغ ١،٨٨٢ طالبا وطالبة

الجغرافيا = ٦٢٩،٩٣٣ طالبا

اللغة الانجليزية = ٦٣١،٣٧٦ طالبا

اللغة الفرنسية = ١،٩٠٣ طلاب

اللغة الألمانية = ١٨ طالبا

الرياضيات = ٥٦٩،٣٤٢ طالبا

الرياضيات (لغة انجليزية) =٥٧،٧٩٢ طالبا

الرياضيات (لغة فرنسية) = ١،٨٦٧ طالبا

اللغة الفرنسية (لغة ثانية) = ٤٧٨،٦٥٨ طالبا 

اللغة الانجليزية (لغة ثانية) = ١،٨٩٧ طالبا

اللغة الالمانية (لغة ثانية) = ١٠٢،١٩٥ طالبا

اللغة الإيطالية (لغة ثانية) = ٤٠،٩٠٨ طلاب

اللغة الإسبانية (لغة ثانية) = ٥،١٣٢ طالبا

اللغة الصينية (لغة ثانية) = ٨٣ طالبا

الفلسفة = ٦١١،٤٩٣ طالبا

الفيزياء =٥٥٣،٥٨٢ طالبا

الفيزياء (لغة انجليزية) = ٥٦،١٧١ طالبا

الفيزياء (لغة فرنسية) = ١،٨٢٦ طالبا

الكيمياء = ٥٥٤،٠٥٧ طالب

التاريخ = ٦١١،٥١٤ طالب 

الكيمياء باللغة الفرنسية= ١،٨٢١ طالب

الكيمياء باللغة الانجليزية = ٥٦،٠٨٦ طالب
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