بعد التشكيك في الامتحانات الإلكترونية .. وزير التعليم : السيستم اشتغل بكفاءة 99% مع طلاب أولى ثانوي





حيث قال وزير التربية والتعليم ، إن طلاب الصف الاول الثانوي أبلوا بلاءا حسنا رغم في التعامل مع السيستم الخاص بمنصة الامتحان ، ورأيهم في الاسئلة كان ايجابيا جدا ، مما طمأنهم بخصوص الامتحانات الالكترونية التي يخوضونها لأول مرة هذا العام.





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وردا على الاصوات التي كانت تعلن تخوفها الدائم من "سقوط السيستم وضياع مستقبل الطلاب في الامتحانات الالكترونية" ، قال وزير التربية والتعليم: السيستم اشتغل مع طلاب اولى ثانوي في الامتحانات التدريبية بكفاءة تقترب من 99%





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاحصائيات الختامية لامتحانات اولى ثانوي التدريبية ، التي كانت قد بدأت الثلاثاء ١٥ ديسمبر و انتهت امس الاحد ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠

حيث قال وزير التربية والتعليم : أن نسبة الحضور العامة في الامتحان التدريبي للصف الاول الثانوي من ١٥-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بلغت ٩٦٪

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة لنسبة حضور الطلاب على منصة الامتحان في اخر ايام الامتحانات التدريبية امس ، فقد بلغت ٩٤٪؜

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالارقام ، اعداد الطلاب الذين دخلوا على منصة امتحانات اولى ثانوي التدريبية في كل مادة ، منذ انطلاق الامتحانات في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى انتهاءها امس الاحد ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ اللغة العربية = ٦٣٧،٨٤٨ طالبا وطالبة.

أحياء باللغة العربية = ٥٧٥،٢٠٦ طلاب

أحياء باللغة الإنجليزية = ٥٨،٦٤٠ طالبا وطالبة.

أحياء باللغة الفرنسية بلغ ١،٨٨٢ طالبا وطالبة

الجغرافيا = ٦٢٩،٩٣٣ طالبا

اللغة الانجليزية = ٦٣١،٣٧٦ طالبا

اللغة الفرنسية = ١،٩٠٣ طلاب

اللغة الألمانية = ١٨ طالبا

الرياضيات = ٥٦٩،٣٤٢ طالبا

الرياضيات (لغة انجليزية) =٥٧،٧٩٢ طالبا

الرياضيات (لغة فرنسية) = ١،٨٦٧ طالبا

اللغة الفرنسية (لغة ثانية) = ٤٧٨،٦٥٨ طالبا

اللغة الانجليزية (لغة ثانية) = ١،٨٩٧ طالبا

اللغة الالمانية (لغة ثانية) = ١٠٢،١٩٥ طالبا

اللغة الإيطالية (لغة ثانية) = ٤٠،٩٠٨ طلاب

اللغة الإسبانية (لغة ثانية) = ٥،١٣٢ طالبا

اللغة الصينية (لغة ثانية) = ٨٣ طالبا

الفلسفة = ٦١١،٤٩٣ طالبا

الفيزياء =٥٥٣،٥٨٢ طالبا

الفيزياء (لغة انجليزية) = ٥٦،١٧١ طالبا

الفيزياء (لغة فرنسية) = ١،٨٢٦ طالبا

الكيمياء = ٥٥٤،٠٥٧ طالب

التاريخ = ٦١١،٥١٤ طالب

الكيمياء باللغة الفرنسية= ١،٨٢١ طالب

الكيمياء باللغة الانجليزية = ٥٦،٠٨٦ طالب

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن سعادته البالغة من انتظام سير الامتحانات التدريبية للصف الاول الثانوي إلكترونيا على التابلت بدون أي عوائق.