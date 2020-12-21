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أخبار العالم

سلالة كورونا الجديدة.. الدنمارك وهونج كونج تعلنان تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
الدنمارك وهونج كونج
الدنمارك وهونج كونج تعلنان تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الدنمارك وهونج كونج، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، وذلك على غرار عدد من الدول الأوروبية.

وقال وزير النقل الدنماركي، إن سلطات بلاده قررت تعليق الرحلات من بريطانيا إلى الدنمارك لمدة 48 ساعة بدءا من يوم الاثنين عند الساعة 10:00 بتوقيت وسط أوروبا.

كما أعلنت هونج كونج، اليوم، أنها ستحظر جميع الرحلات الجوية من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا هناك.

وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان للصحفيين " اعتبارا من منتصف الليل لن يكون هناك المزيد من رحلات الركاب القادمة من بريطانيا إلى هونج كونج".

وقال المسؤولون إن أي شخص كان قد وصل إلى هونج كونج قادما من المملكة المتحدة في الأيام الـ 14 الماضية سيضطر أيضًا إلى الخضوع لحجر صحي أطول.

كما يتعين على جميع المسافرين الدوليين إلى هونج كونج الخضوع حاليًا لحجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين في فندق مخصص.

وبدأت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا والنمسا وبلغاريا وهولندا، حظر الرحلات الجوية والمسافرين من بريطانيا حيث قالت لندن أمس إن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، الأكثر عدوى، أصبح الآن "خارج نطاق السيطرة".

ومن المقرر أن  يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، اجتماع أزمة بشأن إمدادات المملكة المتحدة.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية مساء الأحد: إن جونسون "سيترأس الاثنين، اجتماعًا للجنة حالات الطوارئ المدنية لمناقشة الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية، وخصوصًا التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها".
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