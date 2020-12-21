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محافظات

لاول مرة.. تزويد مستشفى أخميم المركزي بـ 2 جهاز تنفس صناعي اختراقي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أعلن الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أخميم المركزي بمحافظة سوهاج، أنه لأول مرة تم تزويد مستشفى أخميم المركزى بعدد 2 جهاز تنفس صناعي إختراقي maquet، لرفع كفاءة وحدة المبتسرين “حديثي الولادة”.

وأوضح  "عبدالعزيز" أن ذلك يساعد  المستشفى فى استقبال الحالات التي تُعاني من صعوبة شديدة في التنفس لينضموا إلى أجهزة التنفس الصناعي الغير اختراقي “سباب” وعددهم 3 أجهزة والتي تستخدم في الحالات الأقل خطورة.

وأضافت الدكتورة صفاء فراج، رئيس قسم الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى أخميم المركزي، أنه تم تزويد وحدة المبتسرين بكبسولة صفراء والتي تعمل على تقليل الحالات التى تحتاج لتغيير دم كامل بسبب الصفراء لدى حديثى الولادة، مشيرة إلى أنه تم تدريب الطاقم الطبي على التعامل مع تلك الأجهزة، وذكرت أن  الوحدة تضم 18 حضانة لتخدم جميع مراكز محافظة سوهاج.

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