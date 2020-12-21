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محافظات

كيف استقبلت الإسماعيلية أول أيام الشتاء ؟

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:43 ص
اول ايام الشتاء
اول ايام الشتاء
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انجي هيبة
استقبلت محافظة الاسماعيلية، اليوم الاثنين، اول ايام فصل الشتاء، بطقس معتدل مشمس علي معظم الانحاء.

وأوضحت غرفة عمليات ديوان عام محافظة الاسماعيلية، ان خبراء الارصاد يتوقعون ان يسود  طقس مائل للدفء على الوجه البحري والسواحل الشمالية نهارًا، بارد ليلا على معظم الأنحاء.

ويتوقع الخبراء غدً الثلاثاء أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية دافيء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء تنشط أحيانًاعلى السواحل الشمالية الغربية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 13»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «26 – 15»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .


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كيف استقبلت الإسماعيلية أول أيام الشتاء ؟
كيف استقبلت الإسماعيلية أول أيام الشتاء ؟
كيف استقبلت الإسماعيلية أول أيام الشتاء ؟
كيف استقبلت الإسماعيلية أول أيام الشتاء ؟
كيف استقبلت الإسماعيلية أول أيام الشتاء ؟
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