رئيس جامعة قناة السويس يكشف موعد بدء امتحانات نصف العام

موسم امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية ووقائية مشدد حيث تبدأ الامتحانات العملية مع بداية الأسبوع الأخير لشهر ديسمبر الحالى.





وتابع اما عن امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات ستبدأ ١١ يناير القادم .









وعن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول النظرية ، أوضح الدكتور أحمد زكى أنها تبدأ من ١٦ يناير وتستمر حتى ٤ فبراير ٢٠٢١.





وجه رئيس جامعة القناة عمداء ووكلاء الكليات بضرورة البدء في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم للمعامل والمدرجات والحفاظ على مسافات التباعد باللجان والتشديد على ارتداء الكمامات وذلك حرصا من إدارة الجامعة على سلامة منتسبيها من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.





ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يتم اليوم الأثنين الموافق ٢١ ديسمبر باللجنة الإدارية للاختبارات الإلكترونية منافشة أخر استعدادات كلية الطب لاختباراتها الدورية وكذلك متابعة أخر الاستعدادات لإجراء الإختبارات الإلكترونية لمتطلب الجامعة على مستوى جميع كليات الجامعة.