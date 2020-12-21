ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كهرباء القناة:تعزيز امكانيات المستشفى لاستقبال أي حالات كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أعلن الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، استقبال عدد كبير من مصابي فيروس كورونا منذ إعادة فتح قسم العزل بالمستشفى خلال الـ 10 أيام الماضية. 

وقال نزيه، الاثنين: "استقبلنا 265 حالة إصابة ما بين اشتباه وتأكد إصابة بالفيروس المستجد، تم حجز 12 منهم لسوء حالتهم الصحية، وتطبيق العزل المنزلي لبقية المرضى". 

وأشار مدير المستشفى إلى إعادة فتح عزل مستشفى كهرباء الإسماعيلية بسعة 14 سريرًا، و٤ عناية مركزة، مشيرا إلى استقبال أول حالتين مصابين بفيروس كورونا المستجد وخلال الموجة الثانية لفيروس كورونا منذ الساعات الأولى لاستئناف العمل الخميس قبل الماضي.

وقال نزيه في تصريحات خاصة ، إن المستشفى عاود العمل بعد فترة توقف دامت ٤ أشهر، ومنذ منتصف يوليو الماضي، احتفل فيها الأطقم الطبية بالمستشفى بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ من قسم العزل، بعد تعافيه التام، مشيرًا إلي تعزير إمكانيات المستشفى بتوفير ١٤ سريرا بدلا من ٦ آسرة و ٤ غرف عناية مركزة بدلا من غرفتين.

وخرج آخر مريض متعاف من الفيروس المستجد من مستشفى كهرباء القناة منتصف يوليو الماضي موجها الشكر للأطقم الطبية، مؤكدا أنهم أعادوا إليه الحياة، مرددًا: "بفضل الله، كنت جاي ميت". 

وقال الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير عام المستشفى، إن دخول مستشفى الكهرباء العزل الطبي استمر خلال الموجة الاولي لجائحة كورونا نحو شهر، وإن إجمالي عدد الإصابات الذي وصل للمستشفى وقتها بلغ 82 مصابًا، تعافى منهم 43 مصابًا، فيما تم عزل 36 حالة منزليا، وتوفي 3 أشخاص.

ونظّم المستشفى وقتها حفلا كبيرا بنقابة الأطباء وبحضور الأطقم الطبية والتمريض للاحتفال بالإنجاز الذي حققه العاملون بالمستشفى وتقديرا لجهودهم خلال الفترة الصعبة التي مر بها الوطن، موجهًا الشكر لهم جميعًا.

وسجلت محافظة الإسماعيلية ضمن المحافظات الخمس الأقل إصابة، خلال الموجة الاولي للفيروس القاتل.

اقرا ايضا: 
 

من الملاعب إلى جلسات العلاج من السرطان.. قصة محارب جديد من ناشئي الإسماعيلي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة أقسام طبية بمستشفى القنايات المركزي

ننشر تخصصات اللجان الطبية في مناطق عزل المستشفيات الجامعية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

بعد النجاح في الأولى.. المستشفيات الجامعية تضع خطة جديدة للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا

بدء الموجة الثانية لكورونا.. خروج أول حالة تعافٍ من مستشفى قفط التعليمي

بعد توقف 4 أشهر .. فتح مستشفى عزل كهرباء القناة واستقبال مصابين بكورونا

الدولة تواجه الموجة الثانية.. الصحة تضم مستشفى المطرية التعليمي لـ عزل مصابي كورونا

ترشيحاتنا

عقب تعليق الرحلات الدولية.. السعودية تصدر تعليمات إلى طلابها بالخارج

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني وموعد خروجه من المستشفى

وكيل جيرالدو: اللاعب تلقى عرضا برازيليا والأهلي لا يرغب في استمراره بالفريق

هل اقترب سيرينو من الانضمام للأهلي؟

حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

Advertisements

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

شاهد.. لحظة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائري المعادي

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ما يقارب 20% من النزلاء.. تفشي فيروس كورونا في السجون الأمريكية

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

أخبار الرياضة.. بشرى لجماهير الأهلي عن مباراة سونديب.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا

التربية والتعليم: كورونا لو غلبتنا هنأجل العام الدراسي واستمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع فقط

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني وموعد خروجه من المستشفى

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة بثينة رشوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

سكانها لاذوا بالفرار.. قصة مسنة عاشت بمفردها في قرية مهجورة لمدة 47 عامًا