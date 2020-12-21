كهرباء القناة:تعزيز امكانيات المستشفى لاستقبال أي حالات كورونا

أعلن الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية ، استقبال عدد كبير من مصابي فيروس كورونا منذ إعادة فتح قسم العزل بالمستشفى خلال الـ 10 أيام الماضية.





وقال نزيه، الاثنين: "استقبلنا 265 حالة إصابة ما بين اشتباه وتأكد إصابة بالفيروس المستجد، تم حجز 12 منهم لسوء حالتهم الصحية، وتطبيق العزل المنزلي لبقية المرضى".





وأشار مدير المستشفى إلى إعادة فتح عزل مستشفى كهرباء الإسماعيلية بسعة 14 سريرًا، و٤ عناية مركزة، مشيرا إلى استقبال أول حالتين مصابين بفيروس كورونا المستجد وخلال الموجة الثانية لفيروس كورونا منذ الساعات الأولى لاستئناف العمل الخميس قبل الماضي.





وقال نزيه في تصريحات خاصة ، إن المستشفى عاود العمل بعد فترة توقف دامت ٤ أشهر، ومنذ منتصف يوليو الماضي، احتفل فيها الأطقم الطبية بالمستشفى بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ من قسم العزل، بعد تعافيه التام، مشيرًا إلي تعزير إمكانيات المستشفى بتوفير ١٤ سريرا بدلا من ٦ آسرة و ٤ غرف عناية مركزة بدلا من غرفتين.





وخرج آخر مريض متعاف من الفيروس المستجد من مستشفى كهرباء القناة منتصف يوليو الماضي موجها الشكر للأطقم الطبية، مؤكدا أنهم أعادوا إليه الحياة، مرددًا: "بفضل الله، كنت جاي ميت".





وقال الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير عام المستشفى، إن دخول مستشفى الكهرباء العزل الطبي استمر خلال الموجة الاولي لجائحة كورونا نحو شهر، وإن إجمالي عدد الإصابات الذي وصل للمستشفى وقتها بلغ 82 مصابًا، تعافى منهم 43 مصابًا، فيما تم عزل 36 حالة منزليا، وتوفي 3 أشخاص.





ونظّم المستشفى وقتها حفلا كبيرا بنقابة الأطباء وبحضور الأطقم الطبية والتمريض للاحتفال بالإنجاز الذي حققه العاملون بالمستشفى وتقديرا لجهودهم خلال الفترة الصعبة التي مر بها الوطن، موجهًا الشكر لهم جميعًا.





وسجلت محافظة الإسماعيلية ضمن المحافظات الخمس الأقل إصابة، خلال الموجة الاولي للفيروس القاتل.





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