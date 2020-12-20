بسبب كورونا.. المعرض السنوي أهلا 2021 لسيدات أعمال الإسماعيلية أون لاين

أعلنت الدكتورة دينا ياقوت، رئيس مجلس سيدات الاعمال بالغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية ، الغاء المعرض السنوي لاستقبال العام الجديد، تحت شعار " اهلا ٢٠٢١"، علي ان ينعقد كاول معرض لبيع المنتجات المختلفة اون لاين ومن خلال شبكة الانترنت.





وقالت دينا ياقوت في تصريحات خاصة، انه تماشيا مع سياسات الدولة وتنفيذا للقرارات الاخيرة الصادرة من مجلس الوزراء المصرى بارجاء التجمعات فى الفترة الحالية اضطررنا إلى إلغاء المعرض السنوى للعام الجديد، مشيرة إلى انه يجري الان التجهيز لاول معرض اونلاين لمجلس سيدات الاعمال بالغرفة التجارية بالاسماعيلية، حيث ستقوم العضوات بعرض منتجاتهن و متابعة عمليات البيع و الشراء و التوصيل.





كما أرجأ مجلس سيدات الاعمال بالغرفة التجارية بالاسماعيلية كافة مشاركاته الاجتماعية والتى سيكون بها تجمعات حرصا على سلامة الجميع ولحين رفع الوباء.





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