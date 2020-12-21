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أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية: 13% زيادة بأعداد المشتركين بمشروع العلاج وغلق باب الاشتراك 31 ديسمبر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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محمد غالي
بدأ اتحاد نقابات المهن الطبية، العد التنازلى لغلق باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2021، المقرر له 31 ديسمبر 2020، وشهد المشروع إقبال كبير من الأعضاء خلال هذا العام، حيث بلغ إجمالى الاشتراكات حتى منتصف ديسمبر الجارى ما يقرب من 73 ألف مشترك، بزيادة عن أعداد المُشتركين بمشروع العلاج لعام 2020، بنسبة حوالى 13%.
 
وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية، أن خدمات تجديد الاشتراك بمشروع العلاج إلكترونيا شهدت إقبالا ملحوظا خلال هذا العام أيضا، حيث ارتفعت معدلات الدفع الإلكترونية بنسبة حوالى 114% عن عام 2020، والاشتراك من خلال الموقع الرسمى لمشروع العلاج ارتفع بنسبة 196%، كما ارتفعت معدلات الاشتراك من خلال خدمة فورى بنسبة 132%، عن العام الماضى.
 
ويوفر مشروع العلاج مجموعة من الفحوص المعملية، لإجراء باقة من التحاليل للاطمئنان على أداء الوظائف الحيوية للجسم، أثناء الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسى، ومتابعة تطور الإصابة، وتشمل تلك التحاليل: (CBC- ALT- SGPT- FERRITIN - LDH-CRP-QUANTITIVE-  D-DIMER)، بأسعار مخفضه لجميع أعضاء الاتحاد وأسرهم، وذلك بموجب تحويل صادر من المشروع سواء تحويل عادى "الورقى الصادر من مقر المشروع"، أو إلكترونى، كما تم رفع الحد الأقصى لتحمل مشروع العلاج بالمستشفيات المتعاقد معها،  للحالات الحرجة التى يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى، بقيمة 20 ألف جنيه إضافية، على الحد الأقصى لتحمل المشروع والعضو والمٌقدرة قيمته بـ40 ألف جنيه، على أن يتحمل الاتحاد دفع هذا الفارق فى التحمل لمشروع العلاج، للمصابين بفيروس كورونا من الأطباء فقط.
 
ويهيب المشروع بأعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، الراغبين فى الحصول على خدمات مشروع العلاج بسرعة تجديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج: https://muhealthplan.com، أو من خلال حساب بنك مصر باسم مشروع علاج الأطباء رقم: 240- 1- 122، أو تطبيق "My Fawry" ، أو أى نقطة من نقاط فورى على مستوى الجمهورية، حفاظا على صحتهم بالتزامن مع الموجه الثانية من جائحة كورونا.
 
يذكر أنه تم فتح باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، لأول مرة والتجديد والإضافة لعام 2021، فى الأول من أكتوبر 2020، ومن المقرر أن يتم غلق باب الاشتراك 31 ديسمبر الجارى، على أن تبدأ الاستفادة أول يناير 2021.
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