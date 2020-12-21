شاهد.. أحدث إطلالة لـ تارا عماد عبر إنستجرام

وظهرت تارا عماد في الصورة بفستان باللون الموف مكشوف البطن أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي، وتسريحة شعر بسيطة، ومكياج ناعم أبرز جمالها.

وكان قد اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية.





والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.



