غلق 5 مراكز دروس خصوصية وتحرير 5 محاضر لمقاهي مخالفة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى المخالفة ومراكز الدروس الخصوصية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه، اليوم الإثنين، حملات متنوعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع 162 حالة اشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف بمدينة دمنهور.

- رفع 120 حالة إشغال بمناطق الحدائق، وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- غلق 5 مراكز دروس خصوصية وتحرير 4 محاضر غلق ضد مقاهي مخالفة لعدم الالتزام بقرارات الحظر بايتاي البارود.

- إزالة الإشغالات ولافتات إعلانية غير المرخصة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.



وكانت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة،نفذت أمس الأحد، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز (دمنهور، حوش عيسى، المحمودية، كفر الدوار، رشيد، الدلنجات)، عن رفع 181 حالة اشغال بواقع الآتي :-

- رفع 129 حالة اشغال مابين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف للقرارات الوقائية بمدينة دمنهور.

- رفع 17 حالة إشغال ثابت و متحرك بطريق المحمودية - رشيد إلى جانب ازالة 146 لافتة اعلانية بشارع صبرى القاضى وطريق رشيد - المحمودية خلف المستشفى العام بمركز ومدينة المحمودية.

- رفع 35 حالة اشغال من الشوارع بمركز ومدينة حوش عيسي.

-إزالة إشغالات ولافتات اعلانية مخالفة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى المخالفة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.



ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الجمعة الماضية ، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة إلتزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الإحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .

أسفرت الحملة عن رفع 344 حالة إشغال بدمنهور عبارة عن حالات ثابته ومتحركه وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية وكذا مراجعة إلتزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الإحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .

كما شنت الوحدة المحلية لمركزي (كوم حمادة، أبو حمص) حملة مكبرة للمرور علي المحلات التجارية والمقاهى والورش والمقاهي والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر غلق لعدد 4 ورش، كما تم ضبط 32 شيشه بعدد من المقاهى.

كما تم مصادرة جميع الشيش بالكافتيريات المخالفة بمركز أبو حمص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - كفر الدوار - إدكو - الدلنجات )، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية و رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن رفع ٥٣٠ حالة إشغال متنوعة عبارة عن الآتي:-

- رفع ٤٤٣حالة اشغال مخالفة بمدينة دمنهور .

- رفع ١١٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق التمليك سوق سيدي شحاتة، الحدائق، شارع عزيز المصري وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار

- إزالة الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر لتحقيق السيولة المرورية بمركز ومدينة إدكو .

- رفع كافة الإعلانات المخالفة بمركز ومدينة الدلنجات .

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور، شبراخيت، وادى النطرون، بدر، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، المحمودية، الرحمانية، الدلنجات)، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات عن رفع 2050 طن قمام تمثلت فى الآتي ( 540 طن بدمنهور - 100 طن بشبراخيت - 120 طن بالدلنجات - 96 طن بوادي النطرون - 168 طن بالمحموديه - 90 طن ببدر - 135 طن برشيد - 73 طن بالرحمانيه – 553 طن بكفر الدوار - 175 طن بكوم حمادة ) .

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