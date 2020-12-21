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رياضة

فريق الأهلي يخضع لمسحة طبية بالنيجر.. ويتدرب اليوم استعدادًا لـ سونيديب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسحة طبية ظهر اليوم الاثنين بفندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية؛ وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، والذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.

ويخوض الأهلي، تدريبه الأول في نيامي اليوم على ملعب الجنرال« سيني كونتشي» الذي ستقام عليه مباراة الفريق أمام سونيديب.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي تدريبه على ملعب المباراة في الرابعة والنصف بتوقيت النيجرــ الخامسة والنصف بتوقيت القاهرةــ؛ لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب غدا الثلاثاء؛ بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق  جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

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