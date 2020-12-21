ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:43 م
محافظ القاهرة يطالب
محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام المواطنين
Advertisements
عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على النواب ورؤساء الأحياء بمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التى إتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات مفاجأة بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة حرصًا على الصحة العامة.

ووجه محافظ القاهرة، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رؤساء الأحياء بممارسة صلاحيتهم فى تطبيق القانون دون تجاوز لمصلحة المواطن.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمى الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقر العمل ويحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية.

وطالب "عبد العال" كل الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كل التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما طالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والأجرة حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.
 
وأصدر المحافظ تعليماته للأجهزة المعنية للقيام بحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حرصًا على الصحة العامة.
لمواجهة كورونا.. محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية
لمواجهة كورونا.. محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية
لمواجهة كورونا.. محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يقرر عودة العاملين بالوحدات والمديريات وإلغاء الإجازات

تشديدات بشأن ارتداء الكمامة في المواصلات والمرافق الحكومية.. تفاصيل

محافظ القاهرة: إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة طول الوقت

محافظة القاهرة تعلن حزمة إجراءات لمواجهة كورونا ..حماية خاصة للطلاب في المدرسة .. ومنع أي مواطن من دخول المصالح الحكومية بدون الكمامة

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا عاجلا لأعضاء الجهاز التنفيذي تزامنا مع بداية الموجة الثانية لـ كورونا

محافظ الفيوم يُشدد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية داخل المصالح الحكومية بالمحافظة وردع المخالفين

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قرارات حاسمة لـ وزير التعليم عن مصير الدراسة

انسحاب نائب حزب النور من زيارة وزير التعليم العالي بعد مشادة مع حرسه ببني سويف..صور

وفاة والد الفنانة سمر مرسي بفيروس كورونا

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

فيفي عبده تنشر صورة لـ الكينج محمد من داخل المستشفى

Advertisements

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020