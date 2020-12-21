ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يتدرب على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الأول في نيامي اليوم الاثنين على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة المرتقبة أمام سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريبه اليوم على ملعب المباراة في الرابعة والنصف بتوقيت النيجر الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ حيث لن يتمكن من التدريب على نفس الملعب غدا الثلاثاء وهو اليوم الذي يسبق المباراة بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق  جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

ويتدرب الفريق الجزائري اليوم على نفس الملعب في الثالثة والنصف بتوقيت النيجر الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة يليه مباشرة تدريب الأهلي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النيجر بطائرة خاصة، مساء أمس الأحد، حيث استغرقت الرحلة ما يقرب من ٦ ساعات وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعبين فور الوصول إلى مدينة نيامي على أن يكون المران الأول للأهلي في النيجر عصر اليوم.

وحرصت بعثة الأهلي المتواجدة في النيجر، على استمرار عمليات تعقيم غرف اللاعبين بشكل دوري، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ويقوم نور محمد، مسئول المهمات المتواجد مع البعثة بتعقيم غرف اللاعبين وكافة الأدوات الخاصة بالتدريبات بشكل دوري، في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى النيجر

موعد عودة مروان محسن ووليد سليمان لتدريبات الأهلي

الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في النيجر

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي بــ نيامي استعدادًا لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

موسيماني يتابع البرنامج التدريبي للأهلي في النيجر

موسيماني يطمئن على آخر الاستعدادات.. اجتماع مطول للجهاز الفني بالأهلي في النيجر

ترشيحاتنا

شاب يغلق فمه بـ"قفل" داخل مجلس مدينة نجع حمادى للمطالبة بكشك

بالأرقام .. أين ذهبت الـ 100 مليار جنيه التى خصصتها الدولة لمواجهة كورونا

أزمة عنيفة تهدد عدم إقامة مباراة الزمالك وبطل التشاد | تفاصيل

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

Advertisements

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

المنافس لم يتمكن من السفر.. لوائح الكاف تحسم مصير مباراة الزمالك وبطل تشاد

جائزة جديدة للفرعون المصري| محمد صلاح أفضل لاعب بإنجلترا في 2020

اتحاد الكرة يستعين بحكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

النار تحت الرماد | صدام عنيف بين الفيفا والأولمبية بسبب انتخابات الجبلاية.. وحطب: إقامتها خرق للقانون

خاص| كواليس تمرد سيرينو على صن داونز بسبب الأهلي

أخبار الرياضة.. بشرى لجماهير الأهلي عن مباراة سونديب.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا

حجز والدة مصطفى محمد بالمستشفى بسبب حالتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020