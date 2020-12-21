الأهلي يتدرب على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الأول في نيامي اليوم الاثنين على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة المرتقبة أمام سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويخوض الأهلي تدريبه اليوم على ملعب المباراة في الرابعة والنصف بتوقيت النيجر الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ حيث لن يتمكن من التدريب على نفس الملعب غدا الثلاثاء وهو اليوم الذي يسبق المباراة بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.





ويتدرب الفريق الجزائري اليوم على نفس الملعب في الثالثة والنصف بتوقيت النيجر الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة يليه مباشرة تدريب الأهلي.





وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النيجر بطائرة خاصة، مساء أمس الأحد، حيث استغرقت الرحلة ما يقرب من ٦ ساعات وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعبين فور الوصول إلى مدينة نيامي على أن يكون المران الأول للأهلي في النيجر عصر اليوم.





وحرصت بعثة الأهلي المتواجدة في النيجر، على استمرار عمليات تعقيم غرف اللاعبين بشكل دوري، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.





ويقوم نور محمد، مسئول المهمات المتواجد مع البعثة بتعقيم غرف اللاعبين وكافة الأدوات الخاصة بالتدريبات بشكل دوري، في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.



