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محافظات

بـ 63 مليون جنيه.. محافظ المنيا يعلن تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الثقافة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إنه تم تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 63.6 مليون جنيه في قطاع الثقافة، حيث تضم المشاريع الثلاثة، إنشاء مكتبة مصر العامة بالمنيا، وقصر ثقافة المنيا الجديدة، كما يجري تطوير وإنشاء قاعة مؤتمرات ومسرح قصر ثقافة المنيا.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لمعرض "مصغرات لمبدعي نادى العلوم" المقام بقصر ثقافة المنيا، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة ودكتورة رانيا عليوة مدير عام قصر الثقافة.

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أشاد المحافظ بأعمال الشباب المبدعين المشاركين في المعرض من خلال إعادة تدوير كل ما تم استخدامه، حيث تضمن المعرض مجموعة من المجسمات لنماذج من البيئة مع استخدام تقنيات علمية متنوعة بالكهرباء والطاقة ، وأعمال فنية باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر.

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال تطوير وإنشاء قاعة مؤتمرات ومسرح قصر الثقافة، موجها بالإسراع في معدلات التنفيذ ليستفيد منه أهالي المنيا ويصبح إضافة قوية لقطاع الثقافة في المحافظة.

وفي سياق متصل بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في 1000 قرية بـ23 محافظة، منهم 47 قرية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان فاروق عضو الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التمية المحلية، بشر طاهر المشرف على الوحدة بالمحافظة، محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، وممثلي جميع القطاعات التي سيشملها التطوير بالمحافظة.

أكد محافظ المنيا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمبادرة حياة كريمة، حيث تأتي في سياق اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأضاف المحافظ أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء وبتعليمات من وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كل التجمعات الريفية بالقرى التي سيتم اختيارها لإحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، ورصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض المحافظ مع أعضاء الوحدة المركزية جميع القطاعات التي يشملها التطوير، مؤكدا ضرورة التركيز على الاحتياجات الفعلية للمواطنين في تلك القرى.
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