دولة أوروبية جديدة تحظر بريطانيا وتفرض حجرا صحيا على القادمين

بعدما فرضته أمس عدة دول أوروبية ، أقرت سويسرا حظرًا على القادمين و العائدين من بريطانيا وجنوب أفريقيا، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.









قالت السلطات السويسرية، إن الحجر سيكون لمدة 10 أيام، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.









وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا، بعدما قطع جيرانها حركة التجارة المتبادلة.









وقطعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا وإسرائيل وكندا، روابط السفر مع بريطانيا بعدما حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس تمثل خطرا على بلاده.









وأغلقت فرنسا، حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة من أشخاص وشاحنات، لتغلق بذلك واحدا من أهم شرايين التجارة بين بريطانيا والبر الرئيسى بأوروبا.





وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن القلق العالمي تزايد بعدما شددت الحكومة البريطانية، إجراءات الوقائية، بسبب السلالة الجديدة، ففرضت حجرا هو الأكثر صرامة منذ مارس الماضي.





وسبق وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه عندما يغير الفيروس طريقة هجومه، فإن المطلوب من السلطات أيضا أن تحدث تغييرا موازيا في طريقة الدفاع.





وفي جنوب إفريقيا أيضا، تم رصد نسخة مماثلة من السلالة البريطانية، وتم العثور عليها لدى 90 في المائة من العينات التي خضعت لتحليل المتواليات الجينية، منذ منتصف نوفمبر الماضي.































































