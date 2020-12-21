الثروة السمكية: مصر تتصدر المرتبة الثالثة عالميا في تصدير أسماك البلطي

قال الدكتور صلاح المصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتربية الثروة السمكية ، إن الهيئة تعمل على التحديات والطموحات، وذلك من خلال التصدي لتلك التحديات والتغلب عليها، منوها ان الثروة السمكية في مصر قطاع واعد له مكانته المحلية والعالمية، ووصل انتاج مصر من الثروة السمكية 2 مليون طن هذا العام.





وتابع صلاح مصيلحي ، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، ان المزارع السمكية تنتج 80% من اجمالي الثروة السمكية في مصر، وذلك من القطاع العام او الخاص والحكومي، فيصل انتاجها مليون 600 الف طن من الاسماك، وقطاع المصايد من البحر الابيض والاحمر والنيل وقناة السويس والبحيرات حوالي 20.5% اي اجماليها 400 الف طن.





واوضح انه خلال الـ 10 سنوات الماضية كان انتاج قطاع الثروة السمكية يقدر بحوالي مليون و200 الف طن، ويطمح ان يصل الانتاج في 2030 الي 3 مليون طن، و2.5 مليون طن في 2025.





واشار الي ان الانتاج كاف ولكن نستورد ايضا حوالي 450 الف كيلو وذلك من الانواع غير الموجودة لدينا من اسماك مدخنة او اسماك محفوظة وبعض انواع الجمبري وغيرها من الانواع، لافتا الي اننا نصدر حوالي 35 الف طن من الاسماك، وذكر ان هناك بعض المحاذير لدينا مع الاتحاد الاوروبي لتصدير اسماك المياه العذبة وخصوصا البلطي.





واضاف ان مصر تتصدر المرتبة الـ 3 في تصدير اسماك البلطي على مستوى العالم، ورقم 1 على افريقيا، ورقم 6 على العالم في الانتاج من الاستزراع السمكي.



