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فن

منة فضالى تكشف لـ صدى البلد أفضل وأسوأ ما حدث لها خلال 2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:02 م
منه فضالى
منه فضالى
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مريم عزت
كشفت الفنانة منة فضالى، عن أفضل شيء حدث لها وأسوأ خبر تعرضت له خلال عام 2020. 

وقالت الفنانة منة فضالي خلال تصريح لـ صدى البلد، إن أفضل شيء حدث لها خلال عام 2020 هو أنها قد عرفت الأشخاص المقربين لها على حقيقتهم.

وأكدت منة فضالي، أن أصعب حدث خلال هذ العام هو مرض والدتها فجأة والذى ما زالت تعانى منه حتى الآن، وأضافت أنها تتمنى لها الشفاء العاجل. 

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في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل "الناس في كفر عسكر" من إخراج نادر جلال، و"حمزة وبناته الخمسة"؛ و"عفاريت السيالة" في عام 2004.

الحياة الشخصية لـ منة فضالى الأكثر حديثا بين السوشيال ميديا والإعلام ولعل من أبرز المواقف التى شهدت ضجة فى حياتها عندما دخلت فى قصة حب مع المنتج وائل عبدالله ولم تكلل بالزواج بسبب طلب الأخير منها اعتزال الفن، وكذلك كشفت عن زواج سرى لها من الملحن محمد ضياء من دون علم والدتها كونه يكبرها سنًا، واستمر 7 أشهر ثم انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة كما قالت، متهمة إياه بأنه كان يضربها. ولكن ضياء كذب فضالي وقال إن هذا الكلام غير صحيح وهو من خيالها المريض.
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