13 حيلة تشعرك بالدفء في الشتاء

بدأ اليوم فصل الشتاء الذي يشتهر ببرودة الطقس وشقوط الأمطار فى مختلف البلاد ، وفى هذه المناسبة نعرض لكم مجموعة من الحيل التى تساعدكم على الشعور بالدفء وفقا لما ذكره موقع " thespruce " .









1. ارتداء الجوارب السميكة أو النعال

الحفاظ على دفء قدميك سيجعل جسمك كله أكثر دفئًا لمزيد من الشعور بالدفء في الشتاء ، ارتدي زوجًا من مخزون الصوف شديد الدفء أو احتفظ بزوج من النعال أو الأحذية لارتدائها في جميع أنحاء المنزل ، خاصةً إذا كان لديك أرضيات باردة.





2. استخدم الفرن والموقد للطبخ

يولد كل من الفرن والموقد الحرارة في مطبخك. هذا هو السبب في أنه يوصى بإعداد وجبات بدون طهي أو خبز خلال الأشهر الأكثر دفئًا. ولكن في الأشهر الباردة ، تنطبق النصيحة المعاكسة: استخدم الموقد والفرن كثيرًا لإضافة الحرارة إلى منزلك.





3. اتركي الفرن مفتوحًا بعد الخبز

في كل مرة تستخدم فيها فرنك خلال الأشهر الباردة ، اتركه مفتوحًا بعد الانتهاء من الخبز. سيسمح ذلك للهواء الساخن بالخروج وإضافة الحرارة إلى الغرفة. ومع ذلك ، كن حذرًا بشأن القيام بذلك إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة ؛ تأكد من عدم وصولهم إلى باب الفرن الساخن أو داخل الفرن. ولا تستخدم الفرن أبدًا كمصدر أساسي للحرارة ، خاصة إذا كان جهازك يستخدم الغاز الطبيعي. يمكن أن يؤدي حرق الغاز الطبيعي لفترات طويلة إلى زيادة مستويات أول أكسيد الكربون في منزلك.





4. استمتع بكوب من الحساء

إلى جانب تدفئة مساحتك ، يمكنك أيضًا تدفئة نفسك من الداخل. اختر الوجبات الساخنة ، مثل كوب من الحساء ، في الأيام الباردة. وفكر في صنع الحساء الخاص بك من الصفر. يستغرق الحساء عمومًا بعض الوقت للطهي ، وسيولد القدر الذي يغلي على الموقد حرارة في المطبخ.





5. اشرب المشروبات الساخنة

بالإضافة إلى الوجبات الساخنة ، يمكنك تطبيق نفس مبدأ تدفئة نفسك من الداخل باختيارات المشروبات الخاصة بك. احتفظ بالقهوة أو الشاي أو عصير التفاح أو الكاكاو الساخن أو المشروبات الدافئة الأخرى المفضلة لديك في متناول اليد عندما تشعر بالبرد. سوف يشعر السائل بالدفء وهو ينخفض ، والكوب الساخن ممتاز لتسخين الأيدي الباردة.





6. استخدم المرطب

يبدو الهواء الرطب أكثر دفئًا من الهواء الجاف عمومًا. ويمكن أن يؤدي تشغيل الحرارة في الأشهر الباردة إلى تجريد الهواء الداخلي من الرطوبة. لموازنة ذلك ، ضع في اعتبارك استخدام جهاز ترطيب. ابحث عن الطرز التي تتيح لك الاختيار بين الهواء الدافئ والبارد ؛ عادة ما تكون تكلفتها أعلى ولكنها تستحق ذلك بسبب القدرة على التدفئة.





7. اعكس مروحة السقف

قد يبدو من غير المنطقي استخدام مروحة سقف عندما تشعر بالبرد ، لكنها في الواقع يمكن أن تساعد في تدفئة نفسك، دع مروحة السقف تدور بسرعة منخفضة في اتجاه عقارب الساعة خلال الأشهر الباردة، سيساعد ذلك في دفع الهواء الدافئ الذي يرتفع نحو السقف لأسفل نحو مستوى الأرض.





8. استخدم وسادات تدفئة يمكن تسخينها في الميكروويف

تعتبر وسادات التدفئة غير مكلفة إلى حد ما ، ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما تكون باردًا. استخدم وسادة تدفئة على يديك وقدميك عند الجلوس أو الاستلقاء لتشعر بالدفء بشكل كبير. يمكنك أيضًا صنع وسادة تدفئة أساسية بنفسك عن طريق خياطة الفاصوليا المجففة داخل قطعة قماش قطني بنسبة 100٪ ، والتي يمكنك بعدها استخدام الميكروويف بزيادات مدتها 30 ثانية حتى تصل إلى درجة الحرارة المرغوبة.





9. قم بتنظيف فتحات التهوية والسجلات والمشعات الحرارية

يوصى بفحص نظام التدفئة الخاص بك سنويًا ، ويفضل قبل حلول الطقس البارد ويجب عليك الاعتماد عليه لتدفئة منزلك. من المهم أيضًا التأكد من أن الحرارة يمكنها تدفئة مساحتك بشكل كافٍ. اسحب الأثاث والستائر والأشياء الأخرى بعيدًا عن فتحات التهوية والسجلات وأجهزة التدفئة. إذا تم حظرها ، فلن تتمكن الحرارة من الدوران.





10. لا تقم بتشغيل مروحة الحمام بعد الاستحمام

نظرًا لأن الرطوبة قد تجعل المكان أكثر دفئًا ، تخطي استخدام مروحة الحمام عند الاستحمام. بعد ذلك ، اترك باب الحمام مفتوحًا على مصراعيه بعد الاستحمام حتى تنتشر الرطوبة إلى أجزاء أخرى من منزلك. ومع ذلك ، إذا كان العفن يميل إلى النمو في حمامك بسبب الرطوبة العالية ، فقد تحتاج إلى التفكير في استخدام المروحة ، على الأقل لبضع دقائق.





11. قضاء المزيد من الوقت في الطابق العلوي

يرتفع الهواء الساخن. لذلك إذا كان لديك مستويات متعددة في منزلك ، فاستهدف قضاء المزيد من الوقت في المستوى العلوي للاستفادة من الهواء الدافئ هناك. يمكنك أيضًا نقل مكتب منزلك أو تلفازك من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي خلال الأشهر الباردة للحصول على مكان أكثر راحة.





12. افعل شيئًا نشطًا

الحركة تولد حرارة الجسم. وهناك العديد من الطرق لرفع درجة حرارة جسمك من خلال النشاط. على سبيل المثال ، يمكنك تنظيف المنزل أو ممارسة الرياضة أو إصلاح المنزل أو ممارسة لعبة. ضع في اعتبارك ضبط عداد الوقت كتذكير للاستيقاظ والتحرك بين الحين والآخر ، حتى لا يصبح جسمك باردًا ومتيبسًا لدرجة أنك لا تشعر بالرغبة في النشاط.





13. لباس ذو طبقات

يعلم الجميع أنه يجب عليك إضافة سترة وسترة وطبقات أخرى عندما تخرج في الطقس البارد. يمكنك تطبيق نفس المبدأ في الداخل أيضًا، ستعمل الطبقات على عزل جسمك وتسهيل تنظيم درجة حرارة جسمك. يمكنك إضافة أو إزالة الطبقات حسب الحاجة للبقاء مرتاحًا.



