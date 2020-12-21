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مرأة

تعرف على الأمراض الأكثر انتشارا في الشتاء وطرق الوقاية منه

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
مشاكل صحية شائعة كثيرة تحدث في فصل الشتاء، إليك بعض المشكلات الصحية الشائعة في فصل الشتاء جنبًا إلى جنب مع بعض النصائح للبقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء وفقا لموقع هيلث لاين.

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يمكن أن تسبب عدة فيروسات مختلفة نزلات البرد، ولكن فيروسات الأنف هي السبب الأكثر شيوعًا، اغسل يديك كثيرًا طوال موسم البرد والإنفلونزا، وتعرف على الفرق بين البرد والإنفلونزا.

إنفلونزا
يمكن أن تصاب بفيروس الإنفلونزا في أي وقت خلال العام، ولكنه أكثر شيوعًا من أواخر الخريف إلى أوائل الربيع، كما هو الحال مع الوقاية من نزلات البرد، يمكن أن يساعد غسل يديك في منع انتشار فيروس الإنفلونزا.

ومع ذلك، فإن أهم شيء يمكنك القيام به للمساعدة في منع انتشار الإنفلونزا هو الحصول على لقاح الإنفلونزا.

التهاب رئوي
الالتهاب الرئوي هو عدوى بكتيرية غالبًا ما تتبع عدوى البرد أو الإنفلونزا. تأكد من التحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض البرد أو الإنفلونزا التي لا تتحسن بعد بضعة أيام.

التهاب الحلق
لا تحتاج عادةً إلى زيارة طبيب متخصص بشأن التهاب الحلق. ومع ذلك، من المهم مراقبة الأعراض. قد يشير التهاب الحلق إلى حدوث مشكلة صحية أكثر خطورة في الشتاء. تحدث إلى طبيبك إذا لم تتحسن الأعراض.

عادات الأكل غير الصحية
الأطعمة المريحة والأطعمة المريحة شائعة في القائمة خلال فصل الشتاء. نسعى لتناول وجبات دسمة وغير صحية في فترات العطلات وفي ما بينها، بدلًا من تناول البروتين والفواكه والخضراوات الخالية من الدهون.

كان هناك وقت كان فيه الشتاء لا يعني عدم وجود منتجات طازجة، لكن متاجر البقالة -التي تتمتع بسهولة الوصول إلى المنتجات الطازجة- تجعل من الممكن تناول الطعام الصحي طوال العام. تعتبر الخضراوات المجمدة والمعلبة من الخيارات الصحية أيضًا.

الاكتئاب الموسمي
حتى إذا لم يكن لديك اضطراب عاطفي موسمي أو اكتئاب موسمي، فقد تجد أنك أكثر خمولًا وأقل سعادة خلال الشتاء. قد يساهم قلة ضوء الشمس ونشاط بدني أقل وتغييرات في جدول نومك في هذه المشاعر.

حاول الالتزام بجدولك المعتاد وتحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا بشأن مشاعر الاكتئاب وحافظ على نشاطك، وحافظ على نظام غذائي صحي، واحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.
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