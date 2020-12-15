ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد الجري في الشتاء

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:00 م
فوائد الجري فى الشتاء
فوائد الجري فى الشتاء
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

التمارين في الهواء الطلق، بما في ذلك الجري في الشتاء، مفيد لك بعدة طرق، يوفر فرصًا لزيادة تعرضك لفيتامين د، ويمكن أن يساعدك أيضًا في الحصول على بعض النشاط البدني، وذلك بحسب موقع "هيلثي لاين". 

ما هي فوائد الجري في الطقس البارد؟ 

بينما قد تكون هناك بعض المخاطر المرتبطة بالجري في الطقس البارد، إلا أن هناك بالتأكيد بعض الفوائد أيضًا. 

يزيد من نشاطك الهوائي
من الفوائد الرئيسية للركض في الطقس البارد أنك تحصل على بعض التمارين الهوائية.

يحتاج البالغون إلى متوسط 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل المكثف أو 75 دقيقة من التمارين الأكثر قوة كل أسبوع، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). يمكن أن يساعدك الجري السريع في الخارج على تحقيق هذه الأهداف بسهولة.

يزيد من سرعة التمثيل الغذائي الخاص بك
بالإضافة إلى ذلك ، قد تعمل درجات الحرارة الباردة نفسها على زيادة معدل التمثيل الغذائي لديك وتساعد في تغيير تكوين جسمك.

يحرق السعرات الحرارية
هناك دراسة في 2014 وجدت أن الرجال الذين تعرضوا لدرجات الحرارة الباردة طوال الليل لمدة شهر عانوا من زيادة كبيرة في الدهون البنية، والتي تحرق السعرات الحرارية بدلًا من تخزينها كما تفعل الدهون البيضاء.

إذا كنت تتطلع إلى التخلص من الوزن الزائد ، فقد تكون هذه فائدة تحفزك على الاستمرار في الخروج من المنزل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بأقل مجهود.. 6 طرق مجربة للتخلص من تراكم الدهون في الوجه

مضغ العلكة يساعد على إنقاص الوزن.. حقيقة أم خيال

منها مضغ اللبان.. طرق سريعة للتخلص من الخدود الممتلئة

فوائد الاستحمام بالماء البارد في الشتاء

ماذا يحدث للجسم عند الجري في الشتاء؟.. مجلة العلوم الرياضية والصحية تكشف أبرز فوائده

مفاجأة.. مكمل غذائي يساعد على حرق الدهون

ترشيحاتنا

أحدهم تقاضى 150 ألف دولار في حلقة.. راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم في برامجها

بعد إصابات كورونا.. وزير الرياضة: نجهز طائرة خاصة لإعادة منتخب الشباب إلى مصر اليوم

شوبير: أجايي لن يرحل.. ومهاجم جديد على أعتاب الأهلي

أمطار غزيرة على 15 منطقة بالجمهورية اليوم.. وطقس الغد شديد البرودة

تأكيدا لـ صدى البلد.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف رمضان صبحي مباراة واحدة

دخلها منزل مهجور.. تفاصيل اعترافات قاتل طفلة بني سويف: خنقتها لحد ما ماتت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح Mustang mach e.. فورد تعلن عن خطة جديدة لإطالة عمر موديلاتها

ظهرت عليه الأعراض.. «بابا نويل» يتسبب في إصابة 75 شخصًا في دار مسنين بلجيكي بـ كورونا

علاج زيادة الأملاح في الجسم