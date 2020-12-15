فوائد الجري في الشتاء

التمارين في الهواء الطلق، بما في ذلك الجري في الشتاء، مفيد لك بعدة طرق، يوفر فرصًا لزيادة تعرضك لفيتامين د، ويمكن أن يساعدك أيضًا في الحصول على بعض النشاط البدني، وذلك بحسب موقع "هيلثي لاين".

ما هي فوائد الجري في الطقس البارد؟

بينما قد تكون هناك بعض المخاطر المرتبطة بالجري في الطقس البارد، إلا أن هناك بالتأكيد بعض الفوائد أيضًا.

يزيد من نشاطك الهوائي

من الفوائد الرئيسية للركض في الطقس البارد أنك تحصل على بعض التمارين الهوائية.

يحتاج البالغون إلى متوسط 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل المكثف أو 75 دقيقة من التمارين الأكثر قوة كل أسبوع، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). يمكن أن يساعدك الجري السريع في الخارج على تحقيق هذه الأهداف بسهولة.

يزيد من سرعة التمثيل الغذائي الخاص بك

بالإضافة إلى ذلك ، قد تعمل درجات الحرارة الباردة نفسها على زيادة معدل التمثيل الغذائي لديك وتساعد في تغيير تكوين جسمك.

يحرق السعرات الحرارية

هناك دراسة في 2014 وجدت أن الرجال الذين تعرضوا لدرجات الحرارة الباردة طوال الليل لمدة شهر عانوا من زيادة كبيرة في الدهون البنية، والتي تحرق السعرات الحرارية بدلًا من تخزينها كما تفعل الدهون البيضاء.

إذا كنت تتطلع إلى التخلص من الوزن الزائد ، فقد تكون هذه فائدة تحفزك على الاستمرار في الخروج من المنزل.