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مرأة

نشرة المرأة والصحة .. حيل للتغلب على برودة الشتاء .. خبير مناعة يحذر من استخدام الأسانسير للوقاية من كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أطعمة عديدة تساعد على منحك التدفئة فى الشتاء، فمع برودة الجو وحلول الشتاء  نتطلع إلى الأطعمة التقليدية الدافئة مثل الحساء للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ومنحه الشعور بالدفء.

قال الدكتور مجدى بدرن عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إنه مازالت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19  تتنطلق سريعًا في جميع أنحاء العالم على الرغم من الإجراءات الصارمة لأغلب بلدان العالم  حيث بلغ عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم 1693700  ،وبلغ عدد الحالات المؤكدة 76710234.


هل إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي يساعدك في الحفاظ على صحة أفضل إليك ما الذي يمكن أن يحدث لجسمك عندما لا تحصل على الكمية الكافية منة البروتين الذي تحتاجه؟


مع دخول فصل الشتاء يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإصابة بالأنفلونزا نتيجة تغييرات الجو ويخشي العديد من الإصابة بالأخص هذا العام بسبب أنتشار و تفشي فيروس كورونا.

حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

أعراض السكتة الدماغية يغفل عنها معظم الناس إليك أبرز تلك الأعراص يقدما موقع بولد سكاى الهندى ففي حين أن هذه هي أكثر أعراض السكتة الدماغية وضوحًا ، إلا أن هناك العديد من الأعراض الأخرى التي يجب عليك وضعها في الاعتبار. فيما يلي 5 علامات  يجب أن تتعرفى عليه على الفور.















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