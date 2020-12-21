ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

7 علامات تدل أن جسمك يعاني من نقص البروتين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
هل إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي يساعدك في الحفاظ على صحة أفضل إليك ما الذي يمكن أن يحدث لجسمك عندما لا تحصل على الكمية الكافية منة البروتين الذي تحتاجه؟
إليك أبرز فوائد تناول البروتين وفقا لموقع "powerofpositivity
•مزاج

• استقرار مستويات الجلوكوز

• ترميم العضلات

• إبقائك ممتلئًا لفترات أطول

• زراعة أظافر صحية

• نمو شعر صحي
• ثبات الوزن

سبع علامات تدل على أن جسمك يعاني من نقص البروتين فيما يلي بعض العلامات الحمراء التي يجب الانتباه إليها:

1. لا يمكنك التخلص من دهون البطن العنيدة
بعد أي تمرين ، تحتاج إلى البروتين للمساعدة في إصلاح وتقوية عضلاتك

2. الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والسكريات

إذا كنت تستهلك الكربوهيدرات والسكريات بانتظام ، فمن الطبيعي أن تتوق إليها. هل تعلم أن البروتين يساعدك في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟ إذا كنت لا تحصل على ما يكفي ، فلن يملأك وجبتك ، وستتجه إلى درج الوجبات الخفيفة.

يحتاج جسمك إلى أشياء مثل الدجاج والسلمون البري واللحوم الحمراء. إذا كنت نباتيًا ، يمكنك أيضًا الحصول على البروتين من العديد من المصادر النباتية ، بما في ذلك الزبادي.

3. جفاف الجلد

 هل تعلم أن جسمك يحتاج إلى البروتين للمساعدة في نمو شعرك وأظافرك ، وكذلك الحفاظ على رطوبة بشرتك؟ أصبح من المنطقي الآن سبب هشاشة أظافرك وتقصفها وشعرك الباهت.

4.الشعور بالارهاق

الشعور بالإرهاق وعدم التركيز.إذا كنت تستهلك المعكرونة والخبز والأطعمة الأخرى عالية الكربوهيدرات ، فقد يتسبب ذلك في شعورك بعدم الانتظام. يحتاج جسمك إلى البروتين أكثر مما يحتاج إلى الكربوهيدرات البسيطة

5. سقوط الشعر

 يحتاج جسمك إلى المزيد من البروتينات وعدد أقل من الكربوهيدرات لتغذية شعرك ، وبدون استهلاك الكمية المناسبة من البروتين ، لا يستطيع جسمك صنع هذه المغذيات الحيوية.

6. الشعور بالاكتئاب

قد يكون جسمك يعاني من نقص البروتين. تحتوي العديد من أنواع البروتين على أحماض أمينية أساسية تساعد الجسم على المساعدة في محاربة الاكتئاب. عندما تفتقر إلى هذه الأحماض الأمينية ، يمكن أن يتقلب مزاجك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف تسيطر على شراهة الأكل بسبب التوتر؟

صدور الدجاج .. 6 أطعمة تمنحك الطاقة

لتخسيس البطن.. أسرع رجيم لفقدان الوزن

طرق سريعة وفعالة لخفض ضغط الدم

في لمح البصر.. رجيم ومشروب مذهل يحول جسمك لماكينة حرق

وجبات سريعة وصحية لنظام غذائي لمرضى السكري يحافظ على معدله الطبيعي

ترشيحاتنا

مصطفى محمد أزمة جديدة في الزمالك.. اللاعب يرفض التدريب ويطلب الرحيل.. فيديو

بيريز يحسم مصير بقاء زيدان مع ريال مدريد: رمز للنادي لاعبًا ومدربًا

ذهب للمسرح يوم وفاة ابنته.. نجل الفنان محمد رضا يتحدث عن والده

بسبب كورونا.. ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

فيديوجراف.. انفصال المشاهير في 2020

Advertisements

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

شاهد.. لحظة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائري المعادي

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ما يقارب 20% من النزلاء.. تفشي فيروس كورونا في السجون الأمريكية

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

أخبار الرياضة.. بشرى لجماهير الأهلي عن مباراة سونديب.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني وموعد خروجه من المستشفى

التربية والتعليم: كورونا لو غلبتنا هنأجل العام الدراسي واستمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع فقط

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة بثينة رشوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

سكانها لاذوا بالفرار.. قصة مسنة عاشت بمفردها في قرية مهجورة لمدة 47 عامًا