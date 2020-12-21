7 علامات تدل أن جسمك يعاني من نقص البروتين

هل إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي يساعدك في الحفاظ على صحة أفضل إليك ما الذي يمكن أن يحدث لجسمك عندما لا تحصل على الكمية الكافية منة البروتين الذي تحتاجه؟
• استقرار مستويات الجلوكوز
• ترميم العضلات
• إبقائك ممتلئًا لفترات أطول
• زراعة أظافر صحية
• نمو شعر صحي
• ثبات الوزن
سبع علامات تدل على أن جسمك يعاني من نقص البروتين فيما يلي بعض العلامات الحمراء التي يجب الانتباه إليها:
1. لا يمكنك التخلص من دهون البطن العنيدة
يحتاج جسمك إلى أشياء مثل الدجاج والسلمون البري واللحوم الحمراء. إذا كنت نباتيًا ، يمكنك أيضًا الحصول على البروتين من العديد من المصادر النباتية ، بما في ذلك الزبادي.
4.الشعور بالارهاق
6. الشعور بالاكتئاب
قد يكون جسمك يعاني من نقص البروتين. تحتوي العديد من أنواع البروتين على أحماض أمينية أساسية تساعد الجسم على المساعدة في محاربة الاكتئاب. عندما تفتقر إلى هذه الأحماض الأمينية ، يمكن أن يتقلب مزاجك.
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إليك أبرز فوائد تناول البروتين وفقا لموقع "powerofpositivity•مزاج
• استقرار مستويات الجلوكوز
• ترميم العضلات
• إبقائك ممتلئًا لفترات أطول
• زراعة أظافر صحية
• نمو شعر صحي
• ثبات الوزن
سبع علامات تدل على أن جسمك يعاني من نقص البروتين فيما يلي بعض العلامات الحمراء التي يجب الانتباه إليها:
1. لا يمكنك التخلص من دهون البطن العنيدة
بعد أي تمرين ، تحتاج إلى البروتين للمساعدة في إصلاح وتقوية عضلاتك
2. الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والسكريات
إذا كنت تستهلك الكربوهيدرات والسكريات بانتظام ، فمن الطبيعي أن تتوق إليها. هل تعلم أن البروتين يساعدك في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟ إذا كنت لا تحصل على ما يكفي ، فلن يملأك وجبتك ، وستتجه إلى درج الوجبات الخفيفة.
يحتاج جسمك إلى أشياء مثل الدجاج والسلمون البري واللحوم الحمراء. إذا كنت نباتيًا ، يمكنك أيضًا الحصول على البروتين من العديد من المصادر النباتية ، بما في ذلك الزبادي.
3. جفاف الجلد
هل تعلم أن جسمك يحتاج إلى البروتين للمساعدة في نمو شعرك وأظافرك ، وكذلك الحفاظ على رطوبة بشرتك؟ أصبح من المنطقي الآن سبب هشاشة أظافرك وتقصفها وشعرك الباهت.
4.الشعور بالارهاق
الشعور بالإرهاق وعدم التركيز.إذا كنت تستهلك المعكرونة والخبز والأطعمة الأخرى عالية الكربوهيدرات ، فقد يتسبب ذلك في شعورك بعدم الانتظام. يحتاج جسمك إلى البروتين أكثر مما يحتاج إلى الكربوهيدرات البسيطة
5. سقوط الشعر
يحتاج جسمك إلى المزيد من البروتينات وعدد أقل من الكربوهيدرات لتغذية شعرك ، وبدون استهلاك الكمية المناسبة من البروتين ، لا يستطيع جسمك صنع هذه المغذيات الحيوية.
6. الشعور بالاكتئاب
قد يكون جسمك يعاني من نقص البروتين. تحتوي العديد من أنواع البروتين على أحماض أمينية أساسية تساعد الجسم على المساعدة في محاربة الاكتئاب. عندما تفتقر إلى هذه الأحماض الأمينية ، يمكن أن يتقلب مزاجك.