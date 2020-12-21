7 علامات تدل أن جسمك يعاني من نقص البروتين

إليك أبرز فوائد تناول البروتين وفقا لموقع "powerofpositivity



1. لا يمكنك التخلص من دهون البطن العنيدة

بعد أي تمرين ، تحتاج إلى البروتين للمساعدة في إصلاح وتقوية عضلاتك

2. الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والسكريات







3. جفاف الجلد





4.الشعور بالارهاق





الشعور بالإرهاق وعدم التركيز.إذا كنت تستهلك المعكرونة والخبز والأطعمة الأخرى عالية الكربوهيدرات ، فقد يتسبب ذلك في شعورك بعدم الانتظام. يحتاج جسمك إلى البروتين أكثر مما يحتاج إلى الكربوهيدرات البسيطة





5. سقوط الشعر





يحتاج جسمك إلى المزيد من البروتينات وعدد أقل من الكربوهيدرات لتغذية شعرك ، وبدون استهلاك الكمية المناسبة من البروتين ، لا يستطيع جسمك صنع هذه المغذيات الحيوية.

6. الشعور بالاكتئاب