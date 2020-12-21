في زمن كورونا.. 7 نصائح لتجنب الإصابة بالأنفلونزا

مع دخول فصل الشتاء يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإصابة بالأنفلونزا نتيجة تغييرات الجو ويخشي العديد من الإصابة بالأخص هذا العام بسبب أنتشار و تفشي فيروس كورونا.
لذا قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة و نحافة، بعض النصائح الوقائية التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالأنفلونزا في زمن كورونا، وكان أهمها ...
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- تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى عندما تكون مريضًا.
- حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين.
- ابق في المنزل من العمل والمدرسة والمهمات عندما تكون مريضًا سيساعد هذا في منع انتشار مرضك للآخرين.
- غطي فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس.
- غسل اليدين كثيرًا سيساعد في حمايتك من الجراثيم في حالة عدم توفر الماء والصابون ، استخدم منظف اليدين المعتمد على الكحول.
- تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك، غالبًا ما تنتشر الجراثيم عندما يلمس الشخص شيئًا ملوثًا بالجراثيم ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه.
- مارس العادات الصحية الجيدة الأخرى: قم بتنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل أو العمل أو المدرسة ، خاصةً عندما يكون شخص ما مريضًا.