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هل كورونا يسبب جلطة؟ طبيب أعصاب يرد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:30 م
هل كورونا يسبب جلطة؟
هل كورونا يسبب جلطة؟
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص المصابون بـ فيروس كورونا معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 5 % أثناء هذه العدوى أو بعدها مباشرة. 

وحذّرت منظمة السكتات الدماغية العالمية من ذلك، مقدرةً أن المخاطر المقدرة تختلف من دراسة علمية إلى أخرى، ولكن خلال هذه الدراسات تم تحديد بشكل قاطع أن الاحتشاء الدماغي الأكثر شيوعًا ناتج عن انسداد الأوعية الدموية، وفي كثير من الأحيان يحدث نزيف في الدماغ وحوله.

في مقابلة مع "نوفوستي" ، قال الدكتور تيجا أبوستولوفيتش، طبيب الأعصاب في مستشفى "سانت سافا" الخاص، إن حدوث السكتات الدماغية الإقفارية في أحواض الأوعية الدموية الكبيرة تم تسجيله لدى مرضى أصحاء سابقًا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، والذين أصيبوا بمرض كوفيد 19.

ولوحظ أن متوسط ​​الوقت من ظهور أعراض كوفيد 19 إلى السكتة الدماغية حوالي 10 أيام مما يدل على تأخر ظهورها، في الوقت الحالي، يُعتقد أن الآليات الرئيسية الثلاث مسؤولة عن حدوث السكتات الدماغية الإقفارية في المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ فيروس كورونا زيادة تخثر الدم، والاستجابة المناعية للجسم والالتهابات، وتلف الأوعية الدموية.

كما لم تظهر الأعراض النموذجية للعدوى التنفسية الحادة في عدد من مرضى السكتة الدماغية الحادة، تم رصدها عن طريق الخطأ على الصور الشعاعية وأجهزة فحص الرئة قبل اختبارها لوجود الفيروس التاجي كورونا.

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