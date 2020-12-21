مصر للطيران: ملتزمون بـ إجراءات مكافحة كورونا.. ورحلاتنا منتظمة لـ 24 وجهة غدا

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الركاب وللحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر والعودة وعلى متن الطائرات لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع على مستوى دول أوروبا بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس المستجد.





وأعلنت مصرللطيران، أن جدول رحلاتها المنتظمة غدا مستمر بشكل طبيعي إلى وجهات وعواصم العالم، حيث تسير 48 رحلة جوية إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، أثينا، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، عمان، البحرين، الخرطوم، نيروبي، أبوظبي، أديس أبابا، إربيل، و11 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4600 راكب.





وعلقت مصر للطيران، اعتبارا من اليوم الأثنين ولمدة أسبوع رحلاتها الجوية إلى المملكة السعودية ومدينة مسقط بدولة عمان، وذلك بعد اعلان سلطات البلدين وقف الرحلات الدولية القادمة إلى مطاراتها على خلفية التفشي الجديد للفيروس المستجد في صورة سلالة جديدة خرجت من وسط أوروبا، وسط إعلانها اتخاذ تدابير وقائية واحترازية مشددة على متن كافة رحلاتها الجوية إلى جميع وجهات العالم.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.



