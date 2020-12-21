وزارة الصحة السعودية تكشف حقيقة انتشار سلالة كورونا الجديدة في المملكة

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في المملكة.









وبحسب "الاقتصادية"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إنه لا صحة لما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة.









وأكد أن فيروس كورونا المتحور أو السلالة الجديدة من فيروس كورونا لم يتم رصدها في المملكة حتى الآن، وأن الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس.









من جانبه، قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إن الفيروس المتحور أو ما بات يعرف عالميا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا تحت الدراسة ومتابع باهتمام، مشيرا إلى الحرص الحكومي على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى تُفهم طبيعة هذا الفيروس.









وأضاف: "فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه، وسرعة انتشاره تحت الدراسة حاليًا".