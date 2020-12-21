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حوادث

إصابة 3 أمناء شرطة في تصادم سيارتين بالبحيرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:39 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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أسماء الجنبيهى

أصيب 3 أمناء شرطة بمديرية أمن دمياط، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارتين أمام كوبرى المعدية على الطريق الدولى بنطاق مركز إدكو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام كوبري المعدية على الطريق الدولي بنطاق مركز إدكو.


وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين تصادم سيارتين أمام كوبري المعدية بنطاق مركز إدكو، ما أسفر عن إصابة ٣ أمناء شرطة بمديرية أمن دمياط، وهم "سعد محمد محمد الشافعي"، ٤٥ سنة، و"سعد سعيد عبد الله عمر"، ٥٢ سنة، و"وليد عبد القادر عبد السلام"، ٣٧ سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


يذكر أن ٣ شباب لقوا مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام محجر الزواوي طريق مركز "الرحمانية - دمنهور "، تم نقل الجثث إلي ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام محجر الزواوي طريق مركز "الرحمانية - دمنهور ".


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بسبب زيادة السرعة، أسفر عنه وفاة ثلاث أشخاص هم:- "أحمد محمد عبد السلام عاشور 18سنة، زياد عمرو الخولي 18سنة، محمد عصام سعد 18سنة"، تم نقل الجثث إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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