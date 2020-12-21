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طارق الدسوقي يكشف واقعة مع جلال الشرقاوي وسر دموعه

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:58 م
الفنان طارق الدسوقي
الفنان طارق الدسوقي
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حمزة شعيب
كشف الفنان طارق الدسوقي، عن واقعة اختياره للتمثيل المسرحي مع المخرج القدير جلال الشرقاوي من بين 800 ممثل وبعد التصفيات والاختبارات التمهيدية أصبحنا 80 ممثلا والمفروض يتم اختيار 8 ممثلين منهم فقط وكنت ضمن هذه التصفية النهائية. 

وأضاف "الدسوقي"، خلال لقائه فى برنامج " حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد" ، اليوم الاثنين ، ان عند الوقوف امام المخرج جلال الشرقاوي وقمت بالاختبار بمشهد تمثيلي امامه جعلني اعيد اكثر من مرة بحجة أنه لم يسمعني وكنت متعب نفسيا ولم أنم منذ أيام وقرر خروجي من الاختبار كي انام واستعد لليوم الثاني ويتم اختباري  مرة أخرى. 

وتابع: "الدموع تحجرت في عيوني وسالت دون وعي مني، وأحسست ان حلمي أن كون ممثلا سيضيع ولكن استعديت جيدا في اليوم التالي جيدا وتم اختباري اول ممثل ونجحت والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وتم اختياري  في اول عمل مسرحي  لي بعد التخرج من إخراج العظيم جلال الشرقاوي وكان بعدها الانطلاق في عالم التمثيل".
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