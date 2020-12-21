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رياضة

شاهد.. محمد صلاح يتجاهل أنباء رحيله عن ليفربول.. ويصطحب ابنته لتناول الإفطار

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
ترددت أنباء عن رحيل محمد صلاح جناح نادي ليفربول عن الفريق الإنجليزي، والانتقال لـ ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين.


ويأتي ذلك بعد ترحيبه باللعب للفريقين واصفًا إياهما بأكبر الفرق، إضافة إلى إبدائه حزنه من المعاملة التي يلقاها في ليفربول.


حوار محمد صلاح مع صحيفة " أس" الإسبانية أثار جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي الإنجليزي، وركزت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية على ما يقوم به الفرعون المصري بعد تصريحاته النارية.


ونشرت الصحيفة صورًا لـ محمد صلاح أثناء اصطحابه ابنته مكة لتناول طعام الإفطار اليوم الاثنين، في مقاطعة تشيشر على حدود مدينة ليفربول.


وأشارت الصحيفة الى أن محمد صلاح تجاهل ما سببه من جدل في ليفربول، وقام باصطحاب ابنته لتناول طعام الإفطار اليوم.


ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.
شاهد.. محمد صلاح يتجاهل أنباء رحيله عن ليفربول.. ويصطحب ابنته لتناول الإفطار
شاهد.. محمد صلاح يتجاهل أنباء رحيله عن ليفربول.. ويصطحب ابنته لتناول الإفطار
شاهد.. محمد صلاح يتجاهل أنباء رحيله عن ليفربول.. ويصطحب ابنته لتناول الإفطار
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