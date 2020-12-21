كمامات وتباعد .. التزام تام بالإجراءات الاحترازية فى حفل الزفاف الجماعي بسوهاج.. شاهد

تزامنًا مع شهر الاحتفال بأبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حددت الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٢م، يوم الثالث من ديسمبر بكل عام للتعريف بذوي الإعاقة وبحقوقهم والاحتفال بهم على مستوى العالم. التزم الحضور والفرق التي قدمت العروض الاستعراضية فى حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع محافظة سوهاج ، لعدد من الشباب والفتيات من ذوي الإعاقة، بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية





وحضر الحفل عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية.





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وضم حفل الزفاف ١٢ عريسا وعروسة، بينهم من هما ذوي إعاقة بصرية وسمعية وحركية وإعاقة ذهنية خفيفة، كما أن هناك أزواجا أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد أيضًا بينهم زوجان من ذوي الإعاقة.





وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالإحتفالية، أن الإحتفالية تأتي تأكيدًا على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج في تقديم الخدمات الأهلية النوعية دعمًا لشرائح غير القادرين في مختلف المجالات.





وأشار إلى أن الإحتفالية يتم تنظيمها ولأول مرة لدعم فتيات وشباب من ذوي الاعاقة مقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر من كل عام وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضورة تعاون الجهاز التنفيذى للدولة مع المجتمع المدني لدعم احتياجاتهم.





وأوضح "عبدالجليل" أن احتفالية اليوم سوف تشهد تقديم صناع الخير شيك بمبلغ 10 إلاف جنيه لكل عريس وعروسة لدعمهم في تأسيس عش الزوجية وبداية حياتهم الجديدة، وذلك ضمن مبادرة "فرحة" لدعم اتمام زفاف الفتيات اليتيمات غير القادرات والتي أطلقتها صناع الخير قبل شهور من الآن واستفاد منها أعداد كبيرة من الفتيات اليتيمات غير القادرات فى عدد من المحافظات.