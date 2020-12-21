عقوبات المطاعم المخالفة لقرارات الحكومة في الكريسماس

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا ووجود سلالة جديدة من الوباء العالمي، أعلنت وزارة السياحة، إلغاء جميع حفلات رأس السنة الميلادية 2021، بالفنادق والمطاعم، وذلك لمنع تجمعات المواطنين.





وفي هذا الصدد نستعرض عقوبة مخالفة قرار الحكومة ، والإصرار على إقامة الحفلات في المطاعم والفنادق؛ احتفالًا برأس السنة الميلادية 20211 "الكريسماس".





قانون المحال العامة نص على عقوبات محددة لمخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، حيث تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.





وفي السياق ذاته، قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنه من المقرر تطبيق عقوبات إدارية على المخالفين لإجراءات مواجهة فيروس كورونا، خلال الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية "الكريسماس".





وأشار عبد المنعم العليمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أنه ممنوع إقامة حفلات رأس السنة والتجمعات، ومن يخالف ذلك سوف توقع عليهم عقوبة 4000 جنيه غرامة، والتي سبق وأصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهي عقوبات إدارية وليست جنائية.





وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن هناك عقوبات خاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات الطبية، والتي تصل إلى 5000 جنيه غرامة، بموجب التعديلات الأخيرة التي أدخلها البرلمان على قانون مواجهة الأمراض المعدية.









ووضعت وزارة الصحة مجموعة من الضوابط تضمنت:





- تقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا





- تطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين للتعليمات الوقائية والاحترازية.





- فرض الكمامة على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة.





- متابعة نسب الإشغال والإجراءات الوقائية بالمطاعم والكافيهات.





- المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي ونسب الإشغال التي تمنع تفشي العدوى.





- حظر إقامة الأفراح بالأماكن المغلقة وما يماثلها وضرورة عقوبة المخالفين.





- حظر مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق العقوبات على المخالفين.



