تحذير خطير.. كبير أطباء بريطانيا: حالات كورونا سترتفع لـ5 أضعاف في أسبوعين فقط

سينغمس الملايين من البريطانيين في قيود المستوى الرابع في غضون أسابيع، كما ألمح السير باتريك فالانس الليلة؛ حيث ادعى أن سلالة الفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المتحولة التي أخافت حكومة 10 داونينج ستريت وألغيت فعليًا احتفالات عيد الميلاد وتركت المملكة المتحدة منبوذة من أوروبا وصلت إلى كل ركن من أركان الأمم.





وفي إشارة واضحة إلى أن أصعب قيود السيطرة على الفيروسات باتت وشيكة بالنسبة لشرائح من السكان ، قال كبير المستشارين العلميين في الكومة البريطانية، إن البديل سريع الانتشار موجود في كل مكان، واعترف بأنه لا يمكننا منع هذا من الدخول إلى أماكن أخرى.





وقال السير باتريك في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت - مقر الحكومة البريطانية - عن فيروس كورونا: "الدليل على هذا الفيروس هو أنه ينتشر بسهولة، إنه أكثر قابلية للانتقال، نحن بحاجة ماسة إلى التأكد من أن لدينا المستوى الصحيح من القيود المفروضة".





وأضاف: أعتقد أنه من المحتمل أن يزداد هذا في أعداد المتغيرات في جميع أنحاء البلاد وأعتقد أنه من المحتمل، لذلك، أن هذه التدابير ستحتاج إلى زيادة في بعض الأماكن ، في الوقت المناسب، وليس تقليلها، أعتقد أن هذا سينتشر أكثر.





وأثار بوريس جونسون الغضب ليلة السبت بعد أن ألغى عيد الميلاد لـ 16 مليون شخص يعيشون في لندن وعبر الجنوب الشرقي من خلال فرض قيود من الدرجة الرابعة، والتي تحظر فعليًا على السكان مغادرة المنزل وأمر المتاجر والصالات الرياضية ومصففي الشعر بإغلاقها مرة أخرى.





وتتزايد المخاوف من أن ملايين العائلات تواجه قيودًا شديدة القسوة حتى عيد الفصح، مع استمرار تصاعد أزمة كوفيد في بريطانيا.





وأعلن مسئولو وزارة الصحة البريطانية عن 33364 حالة أخرى اليوم ، بزيادة 64.7 في المائة عن رقم الاثنين الماضي. وتم تأكيد 215 حالة وفاة أخرى.





وألمح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بعد عيد الميلاد، قائلًا إن "الفيروس الآن "خارج عن السيطرة".





وزعم البروفيسور لوكداون" نيل فيرجسون اليوم، أن أقسى القيود قد "يحتمل" أن تكون مطلوبة حتى الربيع ، عندما يتم تطعيم ملايين البريطانيين أخيرًا.





ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن تكون أجزاء من ساسكس وهامبشاير وأوكسفوردشاير هي التالية التي تتعرض لقيود من المستوى الرابع.





وكراولي في ساسكس - التي لا تزال في المستوى الثاني على الرغم من أن الوزراء يفرضون أشد الإجراءات على اثنين من الأحياء الأخرى داخل المقاطعة - شهدت ارتفاع عدد الحالات بنحو خمسة أضعاف منذ بداية ديسمبر.





وشهدت إيدن في كمبريا أيضًا زيادة سريعة في عدد الحالات ، وكذلك رشمور - إحدى مقاطعات هامبشاير على الحدود مع ساري المغلقة.