طالب مدرسة الأمل يُهدي فقرة جمباز لعرائس الزفاف الجماعي في سوهاج .. شاهد

قدم محمد محروس، الطالب في مدرسة الأمل بطهطا، فقرة جمباز إهداء لعرائس حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع محافظة مدرسة الأمل بطهطا، فقرة جمباز إهداء لعرائس حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع محافظة سوهاج ، لعدد من الشباب والفتيات من ذوي الإحتياجات الخاصة، تزامنًا مع شهر الاحتفال بأبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وحددت الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٢م، يوم الثالث من ديسمبر من كل عام للتعريف بذوي الإعاقة وبحقوقهم والاحتفال بهم على مستوى العالم.





حضر الحفل عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية.





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يضم حفل الزفاف ١٢ عريسا وعروسة، بينهم من ذوي إعاقة بصرية وسمعية وحركية وإعاقة ذهنية خفيفة، كما أن هناك أزواج من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد أيضًا بينهم زوجان من ذوي الإعاقة.





وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالاحتفالية، أن الحفل يأتي تأكيدًا على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج في تقديم الخدمات الأهلية النوعية دعمًا لشرائح غير القادرين في مختلف المجالات.





وأشار إلى أن الإحتفالية يتم تنظيمها ولأول مرة لدعم فتيات وشباب من ذوي الاعاقة مقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر من كل عام وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضورة تعاون الجهاز التنفيذى للدولة مع المجتمع المدني لدعم احتياجاتهم.



