مريم عثمان توضح سبب خيانة الزوج لزوجته مع صديقتها

قال مريم عثمان، خبيرة العلاقات الأسرية، إن خيانة الزوج لزوجته مع صديقتها أمر قد يحدث، والأسباب وراء حدوث هذا الأمر مختلفة منها الحياة الروتينية، واهمال الزوجة لنفسها.





وتابعت "عثمان"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المرأة هي المسؤولة عن خيانة زوجها خاصة مع صديقاتها، وهذا يرجع إلى عدم تلبيتها متطلبات الزوج، خلاف عدم وضع الزوج حدود في علاقة الزوج مع صديقاتها.