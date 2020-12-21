الصحة توقف الإجازات للأطقم الطبية تزامنا مع الموجة الثانية لـ كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.





وشددت الوزارة على الالتزام بقرارها والمتابعة المستمرة بمستجدات فيروس كورونا.





وقررت أيضًا إيقاف الإجازات غير الوجوبية، التى تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس قررت وزارة الصحة والسكان، وقف جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التى يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا.









و أعلنت وزارة الصحة والسكان، عددًا من التحذيرات إلى القطاعات المختلفة، لمواجهة ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والتي تفيد بضرورة تقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشددت الوزارة على التالي:-





ضرورة تطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين للتعليمات الوقائية والاحترازية.





ضرورة فرض الكمامة على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة.





ضرورة متابعة نسب الإشغال والإجراءات الوقائية بالمطاعم والكافيهات.









ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي ونسب الاشغال التي تمنع تفشي العدوى.





حظر إقامة الأفراح بالأماكن المغلقة وما يماثلها وضرورة عقوبة المخالفين.





حظر مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق العقوبات على المخالفين.





حظر إقامة سرادقات العزاء، وغيرها مما يماثلها من تجمعات، وتطبيق العقوبات على المخالفين.







