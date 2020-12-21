خيري ورشاد وبدوي .. قصة سيارة مطاردة أشهر عصابة في مصر

"كله يقف مكانه .. خيري ورشاد وبدوي .. والله وقعتوا ومحدش سمى عليكم"، هي كلمات رددها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أثناء مهمته للقبض على العصابة الشهيرة، ولكنه لم يكن يعلم أن باقي أفراد هذه العصابة واقفون له بالمرصاد، ليجد نفسه ينبطح أرضا بعد أن أخذ ضربة موجعة على رأسه، ثم يجمع شتات أمره ويقاوم من جديد في مشهد تعارك عنيف.





ولكن الأمور لم تسر على مايرام فوقع النجم تحت يد هذا التشكيل العصابي، ومن ثم يظهر بطل هذا العمل "حنفي الأبهة" صاحب أشهر بدلة جينز في تاريخ السينما المصرية وهو الفنان الكوميدي عادل امام.





جاءت الإطلالة الأولى للنجم في هذا المشهد طريفة للغاية فعلق بيده مقود حركة يعود إلى سيارة رائعة من الصانع الايطالي وهي فيات 132، بعد أن تعمد "الفيشاوي" والذي جسد دور شريف بركات ضابط المباحث من تكبيله بداخلها حتى لا يستطيع الهرب، بصفته متورط مع هذه العصابة، ولكن أراد "حنفي" أن يخلص ضميره بالإبلاغ عنهم بعد أن وقع في قبضة الأمن، لم يكتفي بذلك فقط بل إستطاع أن يفلت من هذا الكلبش لينقذ الضابط شريف بركات من بطش العصابة، لتبدأ قدرات مقود الحركة القتالية للسيارة الرائعة فيات 132.





استحوذت السيارة فيات 132 على مكانة كبيرة داخل الشارع المصري فهي واحدة من أشهر إصدارات الشركة الايطالية، والتي أطلقت أول إصدار لها عام 1973، وزودت بمحرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 99 حصان، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من أربعة سرعات.





وبعد أن استعرض حنفي قدرات مقود الحركة الشهير، فيبدو أننا على موعد آخر مع أحد الوحوش الإيطالية وهي النسخة الأكثر شعبية في التاريخ المصري السيارة فيات 128، ولكن نأسف في هذه المرة فقدراتها الفائقة في ذلك الوقت جعلت أفراد العصابة تتمكن في الهرب.





أنتجت السيارة فيات 128 عام 1969 والتي شكلت نقطة تحول كبيرة في تاريخ الشركة، وظهر ذلك من خلال تصميم السيارة المميز الذي جعلها سيارة العائلة الصغيرة ، تنتمي إلى فئة السيارات السيدان صاحبة منظومة الجر الأمامي، و استطاعت بتصميمها الثوري أن تحصد جائزة "car of the year" لعام 1970.





وزودت السيارة بمحرك من 4 أسطوانات بسعة 1100 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 4 سرعات، وعزم دوران بلغ 5800 لفة / دقيقة، ولا زالت تتصدر المشهد في سوق السيارات المستعملة بأسعار تتراوح بين 8 آلاف جنيها و 18 ألف جنيه لاصدارات الثمانينيات.





لم تنته القصة عند ذلك فقط، فعلى الرغم من قدرات تلك السيارة والتي مكنتهم من الهرب، وقع جميعهم واحد تلو الأخر لتكون تلك النماذج الرائعة من فيات شاهدة على أجمل الأفلام المصرية التي جمعت بين الأكشن والكوميدي، لتسقط عصابة خيري ورشاد وبدوي ولم تسقط هذه المحركات العريقة من ذاكرتنا.



