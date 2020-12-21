ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد إيجابية محمد الشرنوبي وزوجته.. أنغام تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:27 م
الفنانة انغام
الفنانة انغام
Advertisements
إبراهيم القادري
كشفت الفنانة أنغام حقيقة إصابتها بفيروس كورونا. 

وقالت الفنانة انغام، "انا لا اخرج من المنزل كثيرا ، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تراهما أبدا بسبب ظروف فيروس كورونا والآن هم بخير وحالتهم الصحية جيدة الآن".

وأضافت أنغام  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن حالتها الصحية جيدة وليس لديها اعراض او أي  شيء واذا حدث لي أي إصابة سوف أقول لأن الإصابة ليست عيبا.

وانتشرت خلال الساعات الماضية، بعض الأنباء التي تفيد بعزل النجمة أنغام خوفًا من إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، على خلفية إصابة محمد الشرنوبي بالفيروس، وهو زوج مديرة أعمالها.

ورغم بعض التكهنات، إلا أن أنغام لم تؤكد حتى الآن إصابتها من عدمه، وتستعد لحفلها المقبل بالإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت زوجة الفنان محمد الشرنوبى "راندا رياض"، إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام".

وكتبت راندا رياض "نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابى وكان اسبوع صعب بس الحمدلله الاعراض خفت وبقيت احسن".

وكان المطرب محمد الشرنوبي أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال محمد الشرنوبي "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

وتحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا، فى الشارقة يوم 31 ديسمبر، بمسرح مدرج خورفكان بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات تزامنا مع احتفالات رأس السنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نشرة كورونا الفنية| إصابة محمد الشرنوبي وديمة بياعة بـ كوفيد 19

هبة مجدي توجه رسالة لمحمد الشرنوبي بعد إعلان إصابته بكورونا

تركي آل الشيخ يؤازر محمد الشرنوبي بعد إصابته بكورونا

بعد إصابته بفيروس كورونا.. تعرف على مكان عزل محمد الشرنوبي

إصابة زوجة محمد الشرنوبي بفيروس كورونا

8 إصابات كورونا فى الوسط الفنى خلال ديسمبر.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

بعد الإغلاق .. أول قرار حكومي تجاه العالقين بالخارج من المصريين

تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور

المترو تحذر المواطنين: لا تقف على رصيف المحطة أكثر من ثلاث دقائق

رسالة واضحة إلى إيران.. غواصة إسرائيلية تتجه إلى الخليج العربي

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها

الكاف يخطر الزمالك بتأهله لدور المجموعات في دوري الأبطال بعد انسحاب جازيللي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها