بعد إيجابية محمد الشرنوبي وزوجته.. أنغام تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

كشفت الفنانة أنغام حقيقة إصابتها بفيروس كورونا.





وقالت الفنانة انغام ، "انا لا اخرج من المنزل كثيرا ، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تراهما أبدا بسبب ظروف فيروس كورونا والآن هم بخير وحالتهم الصحية جيدة الآن".





خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن حالتها الصحية جيدة وليس لديها اعراض او أي شيء واذا حدث لي أي إصابة سوف أقول لأن الإصابة ليست عيبا. وأضافت أنغام المذاعأيشيءأي





وانتشرت خلال الساعات الماضية، بعض الأنباء التي تفيد بعزل النجمة أنغام خوفًا من إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، على خلفية إصابة محمد الشرنوبي بالفيروس، وهو زوج مديرة أعمالها.





ورغم بعض التكهنات، إلا أن أنغام لم تؤكد حتى الآن إصابتها من عدمه، وتستعد لحفلها المقبل بالإمارات العربية المتحدة.





وأعلنت زوجة الفنان محمد الشرنوبى "راندا رياض"، إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام".





وكتبت راندا رياض "نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابى وكان اسبوع صعب بس الحمدلله الاعراض خفت وبقيت احسن".





وكان المطرب محمد الشرنوبي أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال محمد الشرنوبي "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".





وتحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا، فى الشارقة يوم 31 ديسمبر، بمسرح مدرج خورفكان بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات تزامنا مع احتفالات رأس السنة.