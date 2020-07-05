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توك شو

أنغام تنعى الفنانة رجاء الجداوي: كانت قريبة مني جدا.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:43 م
الفنانة أنغام
الفنانة أنغام
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة أنغام ، إنني يصعب عليا تصديق رحيل الفنانة رجاء الجداوي وكنت احبها لدرجة انني لا اتوقع انها ستموت وكنت اشعر بنفس الشعور تجاه الفنان محمد عبد الوهاب .

وأضافت أنغام خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الفنانة رجاء كانت قريبة جدا مني وكانت صديقتي واكدت علي انها تعرفها قبل ان تعمل معها .

واوضحت انغام ، ان المسلسل الوحيد الذى قمت بعمله كان مع الفنانة رجاء الجداوي وكانت قريبة منا جميعا .

وتابعت : أنني معرفتي الأولى بالفنانة رجاء الجداوي كانت عن طريق تامر حبيب واكدت علي انها كانت حنونة جدا .

واستكملت : ان الفنانة رجاء كانت تقوم بالاتصال بي في أي وقت وبدون اى مناسبة للاطمئنان علي بدون اى سبب وكانت وكريمة لابعد الحدود واكدت علي انني تواصلت معها ثاني يوم من دخولها المستشفى . 
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