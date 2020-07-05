أنغام تنعى الفنانة رجاء الجداوي: كانت قريبة مني جدا.. فيديو

قالت الفنانة أنغام ، إنني يصعب عليا تصديق رحيل الفنانة رجاء الجداوي وكنت احبها لدرجة انني لا اتوقع انها ستموت وكنت اشعر بنفس الشعور تجاه الفنان محمد عبد الوهاب .





وأضافت أنغام خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الفنانة رجاء كانت قريبة جدا مني وكانت صديقتي واكدت علي انها تعرفها قبل ان تعمل معها .





واوضحت انغام ، ان المسلسل الوحيد الذى قمت بعمله كان مع الفنانة رجاء الجداوي وكانت قريبة منا جميعا . بعملهالفنانة





وتابعت : أنني معرفتي الأولى بالفنانة رجاء الجداوي كانت عن طريق تامر حبيب واكدت علي انها كانت حنونة جدا .



