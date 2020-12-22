عنتر: ميتشو وكارتيرون أشادا بقدراتي خلال إدارتهما للزمالك فنيا

أكد محمد عنتر لاعب المصري البورسعيدي ، والزمالك السابق أن الصربي ميتشو و الفرنسي كارتيرون مدربي الزمالك السابقين أشادا بإمكانياتي الفنية خلال فترتي مع الزمالك.

وقال عنتر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' ميتشو و كارتيرون أفضل المدربين الأجانب الذين تدربت تحت قيادتهما خلال فترتي مع الزمالك وكنت ابذل مجهود خرافي فى التدريبات لكي أحصل على فرصة.

وسجل محمد عنتر لاعب المصري الهدف الاول في مرمى أسوان عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية ليعلن عن تقدم ابناء بورسعيد بهدف دون رد.





وأحرز أحمد جمعه الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء.





واستطاع عمر كمال عبد الواحد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق رأسية مميزة مررها له أحمد رفعت من الجبهة اليسرى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 85 .



