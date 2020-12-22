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توك شو

أنا طشاش.. محيي إسماعيل: عليا طشة ملوخية محصلتش

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:49 ص
محيي اسماعيل
محيي اسماعيل
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هاني حسين
كشف الفنان محيي اسماعيل كواليس موهبته في الطبخ، ودخول المطبخ وإعداد عدد كبير من الأطعمة.

وقال  محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أول لما أسافر في أي مكان بالعالم اجري على الفندق لتناول الطعام،  لأني أحب الطعام وأحترمه".

وأضاف محيي إسماعيل:"  انا عليا طشة ملوخية محصلتش انا طشاش"، مضيفا:"  تناولت اطعمة كثيرة  في مختلف انحاء العالم مثل امريكا وفرنسا".

اكمل محيي اسماعيل:"  لا اتنازل عن طموحي منذ صغري وتعملت فلسفة الولا حاجة وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها "، مضيفا:"  دلوقتي مش بحب المسلسلات مطلقا ومش عايز اشترك في مسلسلات،  وعندما أنشر رواية في الخارج يأتيني دخل شهري بحوالي 25 ألف جنيه".

وأكمل محيي اسماعيل موجها حديثه لـ اسعاد يونس:"  انا امتلك الايام  والنوم راحة للأعصاب والجسم ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت  7 أيام  نايم وفضلت صاحي عشان اجيلك ".

وقام الفنان محيي إسماعيل، بطبخ أرنب مسلوق للفنانة إسعاد يونس  بطريقة كوميدية أثناء استضافته في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وتابع محيي اسماعيل:" أنا بطبخ لنفسي عندما اريد وعندي 50 مطعم باكل فيهم، واديها حبهان ومستكة"، مضيفا:"  لما احب اكل من برة بحب أكل الكوارع والنيفة والبط".
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