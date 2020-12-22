أنا طشاش.. محيي إسماعيل: عليا طشة ملوخية محصلتش

كشف الفنان محيي اسماعيل كواليس موهبته في الطبخ، ودخول وإعداد عدد كبير من الأطعمة . المطبخعددالأطعمة





وقال محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أول لما أسافر في أي مكان بالعالم اجري على الفندق لتناول الطعام، لأني أحب الطعام وأحترمه".





وأضاف محيي إسماعيل:" انا عليا طشة ملوخية محصلتش انا طشاش"، مضيفا:" تناولت اطعمة كثيرة في مختلف انحاء العالم مثل امريكا وفرنسا".





اكمل محيي اسماعيل:" لا اتنازل عن طموحي منذ صغري وتعملت فلسفة الولا حاجة وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها "، مضيفا:" دلوقتي مش بحب المسلسلات مطلقا ومش عايز اشترك في مسلسلات، وعندما أنشر رواية في الخارج يأتيني دخل شهري بحوالي 25 ألف جنيه".





وأكمل محيي اسماعيل موجها حديثه لـ اسعاد يونس:" انا امتلك الايام والنوم راحة للأعصاب والجسم ويتم تجديد الأنسجة، وقعدت 7 أيام نايم وفضلت صاحي عشان اجيلك ".





وقام الفنان محيي إسماعيل، بطبخ أرنب مسلوق للفنانة إسعاد يونس بطريقة كوميدية أثناء استضافته في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".





وتابع محيي اسماعيل:" أنا بطبخ لنفسي عندما اريد وعندي 50 مطعم باكل فيهم، واديها حبهان ومستكة"، مضيفا:" لما احب اكل من برة بحب أكل الكوارع والنيفة والبط".