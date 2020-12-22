عقب تلقيه لقاح كورونا.. بايدن يوجه رسالة إلى العلماء والشعب الأمريكي

علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، برسالة إلى العلماء والشعب الأمريكي.





وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "اليوم تلقيت لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأضاف: "إلى العلماء والباحثين الذين عملوا بلا كلل لجعل هذا ممكنًا - شكرًا لكم. نحن مدينون لكم بالكثير".





وأكمل: "وللشعب الأمريكي - أعرف أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من اللقاح. عندما يتوفر اللقاح، أحثك ​​على تناوله".





ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية أمس الإثنين، مقطع فيديو لتلقي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن جرعة لقاح فيروس كورونا في ديلاوير.





وبحسب قناة "إيه بي سي" الأمريكية، قال بايدن "إنني أفعل هذا لإثبات أن الناس يجب أن يكونوا مستعدين عندما يكون متاحًا لأخذ اللقاح ، فلا داعي للقلق".





وكانت زوجة بايدن، جيل بايدن تلقت جرعة كورونا في وقت سابق من يوم الإثنين.



