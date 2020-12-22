3 نصائح مهمة للحصول على صحة جيدة في فصل الشتاء

الشتاء هو وقت مثير للناس من جميع الفئات العمرية، حيث يقترب رأس السنة الجديدة، ويمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى عدم الخروج بكثرة، ويؤدي ذلك إلى مشاكل صحية بسبب القيود المفروضة على التدريبات البدنية، فعادةً يريد الأشخاص البقاء في المنزل وتناول المشروبات الساخنة.
وإليكم بعض النصائح الهامة للحصول على جسم صحي في فصل الشتاء، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "boldsky"...
تناول فيتامين سي
فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة والصحة العامة، ويساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الليمون والبرتقال والكيوي والسبانخ في الوجبة على تنجب الإصابة بـ إنفلونزا الشتاء والبرد والأمراض الأخرى والحفاظ على صحتك.
زيادة استهلاك البروتين
تعد البروتينات طرقًا رائعة لتقليل الاستهلاك الكلي للسعرات الحرارية، والتي تزداد بشكل غير مقصود خلال فصل الشتاء حيث يميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام لمحاربة درجة الحرارة الباردة مع عدد أقل من الأنشطة البدنية، الأطعمة الغنية بالبروتينات ترضي جوعك وتمنحك الشبع وبالتالي تقلل من إجمالي السعرات الحرارية.
لا تفوت تناول الماء
غالبًا ما يفوت الناس شرب كمية كافية من الماء خلال فصل الشتاء مما قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الجلدية والصحية مثل جفاف الجلد وحصوات الكلى، تجنب مثل هذه العادات حيث إن الجسم يحتاج إلى الماء حتى يعمل بشكل صحيح حتى في الطقس البارد، استهلك ستة أكواب من الماء على الأقل للبقاء بصحة جيدة.