3 نصائح مهمة للحصول على صحة جيدة في فصل الشتاء

زيادة استهلاك البروتين

تعد البروتينات طرقًا رائعة لتقليل الاستهلاك الكلي للسعرات الحرارية، والتي تزداد بشكل غير مقصود خلال فصل الشتاء حيث يميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام لمحاربة درجة الحرارة الباردة مع عدد أقل من الأنشطة البدنية، الأطعمة الغنية بالبروتينات ترضي جوعك وتمنحك الشبع وبالتالي تقلل من إجمالي السعرات الحرارية.



