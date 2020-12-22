4 علاجات منزلية فعالة للتخلص من الكحة

السعال المستمر يمكن أن يكون مزعجًا ويمكن أن يبقيك مستيقظًا طوال الليل، ويحدث بسبب مسببات الحساسية أو حبوب اللقاح أو الغبار أو الدخان أو التلوث ، والتي تزداد سوءًا خلال فصل الشتاء، إذا كنت تعاني أيضًا من حكة الحلق ، فجرب العلاجات الطبيعية للراحة.





بعض العلاجات المنزلية فعالة جدًا في تنظيف الحلق، مما يسهل عليك التنفس، وفيما يلي 5 علاجات طبيعية يمكنك تجربتها للسعال، وذلك طبقًا لما قدمه موقع "timesofindia"...





العسل علاج منزلي مجرب ومختبر للبرد والسعال، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للميكروبات والالتهابات في تهدئة التهاب الحلق، وكشفت دراسة حديثة أن العسل أفضل من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج البرد والسعال، اخلطي ملعقتين صغيرتين من العسل في شاي الأعشاب أو الماء الدافئ والليمون واشربه مرتين يوميًا للحصول على نتيجة فعالة.



