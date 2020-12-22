4 علاجات منزلية فعالة للتخلص من الكحة

السعال المستمر يمكن أن يكون مزعجًا ويمكن أن يبقيك مستيقظًا طوال الليل، ويحدث بسبب مسببات الحساسية أو حبوب اللقاح أو الغبار أو الدخان أو التلوث ، والتي تزداد سوءًا خلال فصل الشتاء، إذا كنت تعاني أيضًا من حكة الحلق ، فجرب العلاجات الطبيعية للراحة.
بعض العلاجات المنزلية فعالة جدًا في تنظيف الحلق، مما يسهل عليك التنفس، وفيما يلي 5 علاجات طبيعية يمكنك تجربتها للسعال، وذلك طبقًا لما قدمه موقع "timesofindia"...
العسل علاج منزلي مجرب ومختبر للبرد والسعال، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للميكروبات والالتهابات في تهدئة التهاب الحلق، وكشفت دراسة حديثة أن العسل أفضل من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج البرد والسعال، اخلطي ملعقتين صغيرتين من العسل في شاي الأعشاب أو الماء الدافئ والليمون واشربه مرتين يوميًا للحصول على نتيجة فعالة.
ويمكن لغرغرة المياه المالحة أن تهدئ حكة الحلق وتقلل من تراكم المخاط في الرئتين والممرات الأنفية، كل ما عليك فعله هو خلط ربع ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها عدة مرات في اليوم للراحة السريعة .
يمكن للخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل إرخاء الأغشية في الشعب الهوائية وتقليل مشكلة السعال، ويعد شرب شاي الزنجبيل أو تناول عصير الزنجبيل مع العسل والفلفل الأسود أحد أكثر العلاجات فعالية لعلاج السعال.
يحتوي النعناع على مركب يسمى المنثول ، والذي يمكنه تخدير النهايات العصبية في الحلق التي تتهيج بسبب السعال، يمكن أن يخفف الألم وتهيج الحلق إلى جانب ذلك ، يعتبر تناول شاي النعناع 2-3 مرات يوميًا الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مشكلة السعال، يمكنك أيضًا استخدام زيت النعناع كعلاج عطري.
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