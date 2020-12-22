التعليم تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا لطلاب الدمج

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لطلاب الدمج (الطلاب ذوي الاعاقة المدمجين في المدارس) ورقيا أسوة بالاعوام السابقة.





كما قررت وزارة التربية و التعليم ، ان يؤدي طلاب الدمج الملحقين بالصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة ورقيا وفقا للمواصفات التي تم اعدادها من قبل المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات بالتعاون مع مديري المواد الدراسية والتربية الخاصة وفقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017





يأتي ذلك في ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اداء طلاب الدمج من الصف الاول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي الامتحانات بنظام الورقة الامتحانية ، على اعتبار انهم اعتادوا اداء الامتحان الورقي وأي تغيير في نظام الامتحان في هذه المرحلة سوف يؤثر على اداءهم بالاضافة إلى أنهم لم يتدربوا على اداء الامتحان بإستخدام التابلت.





وكان قد حصل موقع صدى البلد على صورة الكتاب الدوري الرسمي الذي أرسله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لجميع المديريات التعليمية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين ، للتأكيد على بدء تفعيل جميع القرارات الجديدة التي تم اعلانها خلال الساعات الاخيرة في مختلف مدارس مصر .



